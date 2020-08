C’è grande indignazione in rete per i 5 che si sono fregati (legittimamente) i 600 euro. Assai meno per i 400-500 mila nuovi aristocratici che vivono di rendita a spese nostre. Dopo la presa della Bastiglia, un paio di secoli fa, agli aristocratici è andata male: gli hanno tagliato la testa, li hanno privati del valore legale dei loro titoli, eliminate le loro rendite, li hanno ridotti allo stato borghese.

Ma adesso i grillini, nella loro ignoranza, hanno creato, unico stato al mondo, una nuova aristocrazia: il circa mezzo milione di persone titolari di reddito di cittadinanza. I “Baroni del Vaffa”. Costoro stanno a casa (o vanno a spasso), nulla fanno, ma tutti i mesi lo Stato recapita loro una piccola rendita 500-600 mila lire. Certo, non bastano per comprare un tiro a quattro per la carrozza. Al massimo ci sta uno scuterone di seconda o terza mano. Ma è meglio di niente.

In cambio non devono fare nulla. Ogni tanto telefonano a un ufficio pubblico e chiedono: c’è un lavoro per me? No.

In realtà il lavoro c’è: raccolta di pomodori, strade dissestate, argini, scorta ai minori. Ma non sono chic e quindi vengono lasciati cadere. Loro sono l’aristocrazia moderna, i Baroni del Vaffa, mica possono mettersi lì a spalare fango o accompagnare bambini a scuola.

Siamo l’unico paese al mondo che si consente il lusso di mantenere una simile massa di scansafatiche.

Dobbiamo essersene orgogliosi? Nemmeno un po’.

I BARONI DEL VAFFA Sono 500-600 mila scansafatiche che manteniamo noi.

