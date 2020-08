L’ultimo capolavoro social della Bestia: “Ho difeso l’orgoglio, la dignità, la sicurezza e i confini dell’Italia. Per quello mi pagavate, per quello ho dato la vita” scrive Salvini.”Ho difeso l’orgoglio, la dignità, la sicurezza e i confini dell’Italia. Per quello mi pagavate, per quello ho dato la vita”.

Questo è un tweet di Salvini che sta scatenando l’ilarità del web perché è abbastanza evidente che Salvini non abbia dato la vita. Anzi, è vivo, vegeto e libero di dare fiato alla bocca, anche se questa retorica dell’orgoglio e dell’onore sta cominciando a sfuggirgli un po’ di mano, se arriva a dire scemenze come questa cui purtroppo i suoi fan sfegatati continuano ad abboccare. Purtroppo, per certuni la forma prevale sulla sostanza: ciò che Salvini ha fatto è stato tenere bloccati senza alcuna ragione apparente 184 persone su una nave, mascherandosi dietro la ‘difesa dei confini’ quando in realtà stava solo dando una prova di forza al governo, controllando fino a che punto avrebbe potuto tirare la corda. Ma dire che ‘ha dato la vita’, commuove i tanti pseudo-patrioti di Twitter, tutti tricolore e fasci littori, che si riempiono la bocca di onore dietro account che altro non fanno che ritwittare bugie.

Salvini: “Per l’Italia ho dato la vita”.CAZZO! È morto e non ce ne siamo accorti? Be uno in meno al giorno toglie i fascisti di torno. ultima modifica: da

