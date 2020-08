La posizione di Italia Viva e’ chiara e nota da tempo. Chiede una commissione di inchiesta parlamentare per capire come si siano formate le scelte politiche fatte e il loro esito, senza criminalizzare gli atteggiamenti dei singoli, specie di chi ha lavorato duramente, sapendo che in giorni convulsi come quelli passati, che ci siano stati errori e’ evidente. Ma capire gli errori e’ fondamentale per non ripeterli.

Secretare le carte non e’ solo un atteggiamento che favorisce ogni sospetto, ma e’ indice di nessuna considerazione dei diritti dei cittadini, considerati come recipienti da riempire solo di notizie controllate dal governo, che si stanno rivelando manipolate.

A chi piace questo standard il consiglio e’ di trasferirsi in Bielorussia. A me le scarpe strette non sono mai piaciute.

