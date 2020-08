Sulla vicenda dei politici che, a quanto risulta dai media, avrebbero ottenuto il bonus Covid da 600 euro vi dico come la penso.Niente da fare, è più forte di noi, dobbiamo sempre trovare una giustificazione per i cialtroni disonesti.a prescindere dalla legge, soprattutto voi frequentatori del parlamento, dovete condannare questi comportamenti senza se e senza ma… altrimenti in questo paese non se ne esce

Ad alcune persone non basta mai quello che hanno. E prendono sempre, senza pudore alcuno. Forse, quando si sapranno i nomi, scopriremo anche che sono quei parlamentari a cui del complesso lavoro quotidiano di rappresentanza dei cittadini, fatto di studio, emendamenti, iniziative, interessa ben poco.

Però che ci sia un po’ di onestà intellettuale, molti che hanno stipendi e proventi addirittura più alti dei parlamentari hanno richiesto il bonus. Quindi i problemi sono due:

⁃ come è stata fatta la misura, cari amici M5S noi lo avevamo detto che uno strumento così fatto sarebbe stato iniquo, ci volevano dei paletti

⁃ il presidente Tridico, che spero non si sia venduto (ovviamente nel senso figurativo del termine) a un giornale, abbia altrettanto coraggio a diffondere i nomi. Se ha paura di violare la privacy amen, perché lo ha già fatto con la sua spifferata. Perché a me non sta bene che il nome del mio partito, insieme agli altri citati, venga infangato da persone senza dignità. E Tridico, da presidente dell’Inps, giá che c’è si impegni anche a fare arrivare con efficienza tutte le risorse dovute a chi aspetta ancora questo bonus e la cassaintegrazione.

P.S. Sul resto di quello che ho letto però permettetemi di dire che, se nella categoria dei politici che hanno richiesto il bonus, sono inclusi anche i consiglieri comunali…hanno fatto bene. Perché solo chi non ha mai fatto questo servizio pubblico, non sa che il gettone di presenza è pari sostanzialmente a zero. E quindi se lo hanno richiesto, è perché sono persone normali che come altre hanno avuto problemi con il lockdown.

Non sono un complottista. Ho tuttavia il sospetto che la faccenda sia stata architettata per fare retorica populista su tre gatti di parlamentari poche settimane prima del referendum. E che Tridico sia stato l’artefice principale della strumentalizzazione anti-NO. Nessun illecito, legge fatta male, chiunque ne ha approfittato.

Comunque, il messaggio è chiaro. Si dice il peccato, non il peccatore. In questo caso i peccatori ci sono: i partiti di appartenenza dei presunti 5 furbetti e i parlamentari (o meglio il Parlamento) che in tanti vogliono tagliare e farne il centro del loro vero bersaglio . Io non cambio idea, al #Referendum2020_iovotoNo ultima modifica: da

