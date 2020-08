Leggo che cinque parlamentari della Repubblica avrebbero percepito i 600 euro di bonus partita IVA. Chiunque siano, a qualunque partito e schieramento appartengono, se hanno un minimo di dignità possono fare solo una cosa per sanare questa brutta vicenda: dimettersi. Devono farlo perché evidentemente non sono stati in grado di servire i cittadini che rappresentano ed il Paese con onore e lealtà, tanto più in un momento come questo.

MA! “Questo modo di fare servizio pubblico da parte dell’Inps e’ barbaro. A noi di Italia Viva non risulta che alcun parlamentare appartenente al nostro gruppo abbia chiesto il bonus. Invitiamo formalmente Inps che ha diffuso questa informazione a smentire la notizia del nostro

coinvolgimento o a rendere pubblici i nomi”. Cosi’ Ettore ROSATO

E allora chi sono i furbetti del bonus?

Dunque, come immaginavo, pur senza prove, non esiste nessun parlamentare di Italia Viva che abbia chiesto ed ottenuto il bonus Iva, lo ha confermato personalmente Tridico, il fantasioso Presidente dell’Inps, in quota grillina, già distintosi in passato per notizie parziali ed incapacità di ricoprire un incarico così delicato, al coordinatore di Italia Viva Rosato.

Tridico avrebbe precisato che i parlamentari che avrebbero fruito del bonus sarebbero in realtà tre, due leghisti ed un grillino, ossia rappresentanti dei partiti anti sistema che da sempre attaccano la democrazia parlamentare.

A questo punto è legittimo chiedere ed è doveroso che qualcuno risponda:

1. Come mai è nata questa notizia balorda, chi l’ha fatta diffondere da fonte INPS, pare accertato? Tridico dice che sta indagando per saperlo

2. Esistono davvero questi furbetti del bonus, e chi sono realmente? .

3. Anche se si confermasse che esistano, in numero ridotto, rispetto ai 5 annunciati, è utile individuare chi siano e da che forze politiche siano stati mandati in parlamento per disonorarlo.

Il sospetto che si tratti di una montatura per far passare, ingannando l’opinione pubblica, il referendum sulla riduzione dei parlamentari, appare più fondato e l’inclusione di un rappresentante dell’unico partito che si è schierato massicciamente per il no, un ulteriore espediente vergognoso.

Di Italia Viva sui giornali si parla sempre e solo per eventi negativi in cui sono incorsi, anche incolpevolmente, suoi rappresentanti, magari in remoti enti locali.

Sempre più evidente che il Presidente dell’INPS ha giocato di sponda con Luigi Di Maio per gettare fango sull’intero Parlamento e lo ha fatto dando numeri a caso e coinvolgendo, operazione politica raffinata, anche Italia Viva che invece in tutta la vicenda non c’entra nulla.

Repubblica,felice di vedere coinvolta nel fattaccio anche quelli di Italia Viva, adesso dovrà chiedere scusa e smentire quei titoli on line che da ore dicono il falso.

Il fatto e’ che I 5 STRONZI si stanno accorgendo che e’ possibile che al referendum vinca il NO, e allora sono ricorsi a questo mezzuccio molto grave. O l’INPS tira fuori I nomi o Tridico va cacciato e denunciato. Ricorrete agli avvocati di Renzi. Fin’ora non ne hanno sbagliata una.

Come era prevedibile questo finto scoop si sta sgonfiando. Prima erano 5 poi diventano 3 poi sparisce pure quello di italia viva. Meritereste una querela ma tanto l’obiettivo che volevate raggiungere l’avete già centrato. Tanto fra 2 settimane nessuno si ricorda più dell’episodio ma resta l’idea che essendo tutti ladri meglio averne qualcuno di meno. Siete dei mascalzoni. E andreste querelati.

E ORA QUERELARE IL FANGO QUOTIDIANO E REPUBBLICA “Ho sentito Tridico e mi ha rassicurato” che non c’è nessun parlamentare di Italia Iv che ha ricevuto il bonus destinato alle partite Iva. A parlare è Ettore Rosato, deputato e coordinatore nazionale del partito di Matteo Renzi, che racconta di aver parlato personalmente con il direttore dell’Inps Pasquale Tridico. ultima modifica: da

