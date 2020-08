Enews 654 DI MATTEO RENZI.

Oggi ho fatto questa intervista al “Corriere della Sera”. Al netto delle questioni politiche che trovate qui sotto, segnalo il punto fondamentale: se davvero arriveremo al vaccino contro il Covid questo vaccino dovrà essere OBBLIGATORIO per tutti. Obbligatorio, non facoltativo. Obbligatorio! Per questo, la nostra deputata Lisa Noja e altri amici hanno lanciato una raccolta di firme affinché più persone possibili facciano pressione sul Governo perché non ci sia nessun passo indietro per strizzare l’occhio ai NoVax. Siamo stati chiusi in casa per mesi e se arriva il vaccino lasciamo libertà di scelta? Non scherziamo! Qui trovate il link per aderire alla raccolta firme.

Oggi è l’11 agosto: un anno fa, con una intervista al “Corriere” abbiamo lanciato la mossa del cavallo contro Salvini. Qui l’intervista di oggi. Anche sui furbetti del bonus partite Iva.

Ma l’11 agosto, a Firenze, è innanzitutto la festa della liberazione della città. Un pensiero a Silvano Sarti che non è più con noi, ricordando i tanti 11 agosto passati insieme in corteo e in Palazzo Vecchio. E a tutti i caduti per la libertà.

Pensierino del mattino. Ho provato una forte emozione, in questi giorni, andando con la mia famiglia a Monaco di Baviera, nei luoghi dei ragazzi della Rosa Bianca, giovani studenti universitari contro il nazismo. Sophie e i suoi compagni, a cominciare dal fratello Hans, sono un esempio luminoso di forza, fede e coraggio. Sono stato felice di parlare con i miei figli di questa pagina poco conosciuta della storia del Novecento. E ho voglia di riprendere il ragionamento sulla Rosa Bianca con i ragazzi a Castrocaro durante la scuola di formazione che faremo dal 26 al 28 agosto. In tempi di populismo imperante, la formazione politica non è un’opzione: è un dovere civile e morale.

