NOI ITALIANI SIAMO UN POPOLO STRANO!

Oggi tutti incazzati perché 5 parlamentari hanno percepito 600 euro!Ma non sarebbe più logico incazzarsi con quella pletora di incapaci che ne prendono 13.000 al mese?

E QUANDO SI VOTA ! VOTARE GENTE COMPETENTE PREPARATA,INVECE CHE DIMINUIRE IL NUMERO DI PARLAMENTARI,PER RISPARMIARE UNA TAZZINA DI CAFFÈ, (MANDANO A RAPPRESENTARCI GENTE INCOMPETENTE IN TUTTO IGNORANTE MA TANTO ARROGANTE) QUESTI SI VANNO MANDATI A CASA MA CON IL VOTO POLITICO NON REFERENDARIO. VOTANDO SI AL REFERENDUM CORRIAMO IL RISCHIO DI NON AVER NESSUNO PARLAMENTARE CHE TI RAPPRESENTA? MEDITATE GENTE,NE VA DELLA NOSTRA PUR DISASTRATA DEMOCRAZIA.

PERCHÉ DICO CIO! PERCHÉ VEDO CHE Si “incendia” la passione popolare, verso un referendum di marca grillina (dunque una cazzata) che dovrebbe limitare il numero dei parlamentari. Magari persuadendo con bonus eticamente indebiti ma comunque previsti (per tutti) dal capolavoro Conte, non sia mai che dovesse sfuggire qualche voto di scambio.

Le reazioni si fanno sentire: la stampa ci inzuppa il pane inseguendo la scia casalinica degli untori, con tanto di gogne da rivalsa frustrata e popolana utili a magnificare il clima d’odio contro la kasta – pure – dei fulminati dalla scatoletta di tonno.

Il risultato è che l’Italia, come la Luna, mostra sempre lo stesso volto: bivacco saccente di un’umanità più che varia avariata, sulle miserie di un sistema da essa stessa desiderato.

Nel frattempo, però, un caro saluto a chi sproloquiava contro Boeri: ora con Tridico non si scherza …. purtroppo.

