Apprendiamo che Virginia Raggi si ricandida a governare (male) Roma. Ne prendiamo atto, chiaro che Italia Viva sarà da un’altra parte. Questa città ha bisogno di autorevolezza, visione, efficienza e trasparenza, tutto quello che non si è visto negli ultimi anni. #Roma #EttoreRosato #LucianoNobili #ItaliaViva

Ottima scelta basta che si ricordi di tirare lo sciacquone e se galleggia si chieda il perché. Le elezioni non saranno un’occasione per valutare l’operato della Raggi, ma la sanità mentale di quelli che l’hanno votata

Speriamo che questa sia una lezione per tutti i romani peggio di così roma merita un sindaco che porti valore alla città sarebbe un orgoglio per tutta l’Italia.

Cari ROMANI ditemi siete soddisfatti della gestione dell’amministrazione del Comune di Roma perché ha fatto cose grandiose bene votatela ma non potete parlare per altri! Concordo con sostiene (Italia Viva) ! È sui fatti che ci si confronta non sulle polemiche non importano a nessuno.

Il vero grande problema è che molta gente ROMANA non è interessata alla buona politica..ma solo alle chiacchiere, alle balle e al tifo di pancia..Ecco perché è del tutto inutile appassionarsi alla politica con la P maiuscola..SPECIALMENTE A ROMA È uno schifo! ma non scordate i Romani che stavano su i furgoni invece di lavorare, non scordate i Romani che usano la metro senza pagare, non scordate i Romani che sporcano e rompono i mezzi pubblici. Non scordate i Romani non sono Svizzeri.E PER LA CAPITALE D’ITALIA DOVREBBERO ESSERE SE AVESSERO UN PO DI ORGOGLIO NAZIONALE.

