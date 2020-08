Diciamoci la verità: questo referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari è un pasticcio infernale. Io ho già espresso più volte il mio punto di vista e non lo rinnego e voterò di conseguenza NO, ma la realtà è che questa coalizione, non è abbastanza vicina al minimo sindacale che servirebbe per rilanciare l’Istruzione, la Credibilità delle Istituzioni, l’Efficienza della macchina dello Stato, la Giustizia , l’Economia, l’Occupazione, le Infrastrutture e la Volontà di fare impresa.

Tuttavia al momento non esiste un’alternativa migliore a questo governo ed ai suoi limiti, per cui: come avrebbe consigliato Indro Montanelli “ci si tura il naso e si va avanti”, sperando e lavorando perché possano venire superati tali limiti, da parte di questo governo o da un futuribile altro, meno condizionato da veti incrociati e da una maggiore visione più lucida dell’interesse nazionale.

Ahimè non ho la sfera di cristallo, ma solo la percezione di seri limiti e l’apertura alla speranza che in qualche modo gradualmente li si possano superare.

Poco importante è “con chi” ma lo è “il per che cosa”(non dimentichiamo che nel C.L.N. vi erano e combattevano anche formazioni monarchiche) votiamo quindi il referendum secondo coscienza, e a testa bassa continuiamo a lavorare, se non per il meglio in assoluto , almeno per il meglio possibile nella situazione data.

Non vi tedierò ulteriormente, con i miei rozzi ragionamenti, perché come dicevo in apertura vi invito a leggere https://bezzifer.myblog.it/2020/08/08/referendum-un-boccone-avvelenato-uniniziativa-irresponsabile-che-fara-solo-danni/ che con maggiore chiarezza , mi auguro possa convincervi rispetto alle priorità della situazione!

REFERENDUM, UN BOCCONE AVVELENATO Un’iniziativa irresponsabile, che farà solo danni. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo