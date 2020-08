Lo diciamo da mesi: se non si rivedono le linee guida scritte a fine maggio, ormai anacronistiche, tante scuole dovranno ricorrere a modalità che niente hanno a che vedere con la vera scuola e che ne mettono a rischio anche la funzione educativa. Gabriele Toccafondi

“L’ipotesi di ricorrere all’utilizzo di appartamenti, b&b e hotel per supplire alla mancanza di spazio delle classi prefigura uno scenario che, a nostro avviso, con la scuola ha poco a che fare”.

Lo dichiara Gabriele Toccafondi, capogruppo di Italia Viva in Commissione Cultura alla Camera.“Le lezioni in spazi che presuppongono la frammentazione della classe o la sua dispersione snaturano a tal punto il contesto scolastico al punto da compromettere la funzione educativa. E altrettanto si può della didattica a distanza. Chiediamo per questo al Cts di rivedere le anacronistiche indicazioni formulate a maggio e di adeguarle alla mutate condizioni sanitarie del Paese. Altrimenti i ragazzi, a settembre, torneranno a frequentare le lezioni di qualcosa che non è più scuola”, conclude.

VANNO RIVISTE LE LINEE GUIDA! ALTRIMENTI LE SCUOLE DOVRANNO RICORRERE A MODALITÀ CHE METTONO A RISCHIO LA FUNZIONE EDUCATIVA. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo