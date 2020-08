11 AGOSTO 2O19 UNA DATA DA RICORDARE (quando la Politica è cosa seria)

Buongiorno, distratti dal bonus-covid.

Oggi si parla di politica, quella vera, quella che ci ha fatto innamorare.

E visto che, sicuramente, nessuno dall’altra parte, vorrà ricordare, gli rinfreschiamo la memoria?

Un secolo è passato da quel giorno.

Un secolo in appena un anno.

Era l’11 agosto dello scorso anno e da lì tutto ebbe inizio, il “miracolo italiano”.

Eravamo oramai tutti rassegnati, tutti con lo sguardo rivolto al passato, a quel triste passato.

L’arbitro pronto a fischiare la fine.

L’uomo del Papete, con la complicità di una squadra di scalcinati, in maglia gialloverde, spadroneggiava a tutto campo, in tutto il paese, era ormai considerato il nuovo Maresciallo d’Italia (anche se lui,con la sua nota modestia, preferiva Capitano), e tra un mojito e l’altro, continuava a masturbarsi a suo piacimento, con la complicità del Gilet Giallo, nel mentre tutti i media lo osannavano e i pennivendoli lo adulavano.

“DATEMI PIENI POTERI!”

Gridava, senza capire di quanto il mojito fa brutti scherzi, in gente abituata a bere l’acqua del Dio Po.

Quel giorno, tutto è cambiato.

È bastato che il Fuoriclasse Fiorentino si alzasse dalla panchina e cominciasse a giocare la partita, nei minuti di recupero.

E bastato applicare una semplice, ma fondamentale, regola, e cioè che il pallone bisognava tirarlo verso la porta avversaria, non fare autogol, bisognava mettere da parte le guerre da spogliatoio e pensare a vincere la partita.

Questo è successo quel giorno, questo deve essere ricordato.

Deve essere ricordato che la politica, quella vera, è una cosa grande e seria, non è quella dei bonus-covid o quella dei “Marpioni” alla Casalino,

la politica, quella vera, il Fuoriclasse Fiorentino la mastica alla grande.

Appena un anno fa si viveva solo di ricordi e si faceva a gara a chi doveva spolverare la sedia al potente grillino, per farsi notare e benvolere.

In fondo era sempre il partito di Bibbiano e dei piddioti, e quindi…..

Quel giorno, 11 agosto 2019, il miracolo è avvenuto.

L’Innominato della politica, il Senatore di Rignano, la panacea della politica, che ti combina?

CON DUE PAROLE, rivoluziona tutto!

Con un colpo Magistrale, di Alta politica, quella vera, in un solo colpo, butta all’aria tutto il piano del barbaro padano, lo seppellisce in quella spiaggia del Papete, e costringe il rivale di sempre, l’inventore di Bibbiano,(e dei due forni), quel coso che allora portava cravatta (passato alla storia come colui che ha sconfitto la povertà), ma oggi meglio conosciuto come il Gilet Giallo italiano, a patteggiare una nuova alleanza con il PD, quel PD (quello ancora di Bibbiano) allora agonizzante, e di colpo li rende tutti dei miracolati.

Il fratello del più noto Commissario, si ritrova ad essere segretario di un partito da coalizione governativa, i vari personaggi della ditta, TUTTODIUNBOTTO si ritrovano ad essere Ministri (pensate ad un Speranza, ad un Boccia) che fino al giorno prima non sapevano di esistere nel panorama politico.

TUTTI MIRACOLATI!

grazie al fuoriclasse fiorentino che, dopo il miracolo (paragonabile solo a quello di qualcun’altro che ha moltiplicato pani e pesci), toglie il disturbo e si fa da parte (ma questa è un’altra storia).

Giorno verrà che si dovrà far luce su questo anno bisestile, ci dovranno dire chi ha salvato l’Italia dal sovranismo.

Ci dovranno dire come sarebbe andata la trattativa europea con i due compari al governo,

Il barbaro e il Gilet Giallo.

Ci dovranno dire com’è stato possibile che con una semplice “mossa del cavallo” siano stati rimessi in carreggiata, e presi a calci in culo da un leader di una nuova ITALIA VIVA, dal 3 per cento.

Sembra passato un secolo ma è storia degli ultimi mesi, e gli storici un giorno studieranno questo periodo, ma principalmente il suo autore, quel senatore di Rignano, MATTEO RENZI che ci ha salvato il culo dal barbaro in camicia verde, che, nel frattempo, si è mangiato il fegato.

Grazie Renzi

