Addio Movimento, nasce il Partito 5 Stelle. Uguali agli altri, peggio degli altri, come volevasi dimostrare.

In pieno agosto Crimi chiama il popolo di Rousseau al voto per abbattere gli ultimi due bastioni del grillismo: doppio mandato e alleanze con i partiti tradizionali. Primi malumori, Buffagni posta Casaleggio

Uguali agli altri, peggio degli altri, come volevasi dimostrare. Sono diventati uguali a tutti gli altri per tutto ad eccezione del fatto che rimangono degli incapaci nullafacenti. Per esempio, hanno accusato gli altri di aver preso il Bonus Covid, e poi si scopre che lo hanno preso anche loro. Erano un movimento SETTA e sono diventati un partito SETTA. Gli ex Honesti non finiscono mai di stupire. La traiettoria politica dei 5S è la stessa de “l’Uomo qualunque”. Nato nei primi anni 50, …… proponendosi come “anti-partito”, …..”anti-massa” (a modo suo “Uno vale uno”), ……forte al Sud, ….Prima acceso anti-comunista poi il suo capo ( Giannini Guglielmo) cercò un accordo con Togliatti e infine si accomodò col Partito Liberale che stava a destra della DC.

Se gli elettori grillini avessero studiato (MA VISTA L’IGNORANZA CHE E NEL LORO DNA DI SCANSAFATICHE ERA SCONTATO CIO) un pò di storia dei partiti…..si sarebbero risparmiati il disgusto al quale sono arrivati.

Casaleggio & Associati hanno fatto dei bei soldi insieme a Grillo.Hanno tradito tutte le promesse con le quali avevano ammagliato gli elettori in particolare al sud.Da un comico non ci si poteva aspettare che una presa in giro.

E ORA! È arrivato il momento di gettare gli ideali a mare, sulle alleanze ok visto che il 51% é rimasto un sogno, sui 2 mandati retromarcia più peccaminosa, gente come Dimaio o Dibattista vanno lasciati andare senza rimpianti, era una regola sana per evitare di mettere le persone sopra le idee e la base degli elettori. Basilare rimanere nel campo di sinistra dove lo spazio é enorme visto i novanta gradi che si e messo il PD , a dx occupano dal loro camerata e compagno meglio non disturbare. Ma per l’ITALIA se si avvera ciò possiamo dire addio ad uno stato di democrazia. Perciò dico ITALIANI aprite gli occhi fin che siamo in tempo,dopo sara troppo tardi.

ALTRO PANORAMA CHE MI AUGURO E CHE La scatola di tonno li ha inghiottiti e si è richiusa su di loro.Il gusto del potere per il potere,i quattrini facili i privilegi il velluto rosso e le poltrone dorate,gli ossequianti commessi e le auto blu hanno avuto il sopravvento.Ultimi sussulti tra poco molti non entreranno alle regioni poi (prima o poi) moltissimi conserveranno un ricordo del parlamento Asfaltati da IV e alleati quali al momento non si conoscono..E LA BUFFONATA E’ ARRIVATA AL CAPOLINEA, IMBONITORI DA PIAZZA CHE CI HANNO RIFILATO MERCE AVARIATA SPACCIANDOLA PER BUONA.Uno vale uno, trasparenza, streaming delle riunioni, stop al 2 mandato, dimettersi per un avviso di garanzia, l’elenco è lunghissimo, tutte bugie, il tempo è galantuomo ad ognuno il suo. Oggi è il mandato zero, domani sarà il mandato meno uno, l’unica certezza è che sono cialtroni a 5 stelle.E saluto con piacere al passaggio dalla fase dell’irresponsabilità adolescenziale, alla fase adulta, dove prendi atto che la vita è soprattutto responsabilità. L’abbiamo passata tutti nella nostra vita questa goliardia e i danni, erano al massimo, personali… qui sono stati del Paese intero (ma la colpa non è vostra, il popolo vi ha votato)

Una domanda… per quale motivo dovreste votare 5*? Cosa è rimasto, alla fine, del VAFFA adolescenziale? E quando mai è esistito il movimento?

Si davano regole che al momento erano a costo zero per fare i brillanti, ma qualunque persona dotata di sale in zucca capiva che erano balle.

Facile darsi la regola dei due mandati quando per te il momento di applicarla verrà fra 10 anni.

Facile dire “no alle alleanze” quando sai di essere d’opposizione e quindi che alleanze vorrai mai fare nei 5 anni successivi?

Facile dire “tagliamo gli stipendi” quando comunque, anche tagliato, la tua paga è 5 volte quella che prendevi fino al mese prima.

Facile discutere tutto in streaming quando si trattava solo di chiacchiere che non implicavano alcuna presa di responsabilità decisionale reale.

Eccetera eccetera. Una dopo l’altra, al momento della necessità, sono esplose tutte quante.Infatti possiamo dire che l’onestà, almeno quella intellettuale, quel minimo sindacale di verità che tutti dovrebbero avere, non sanno dove stia di casa… Per cui d’ora in poi abbiano almeno il pudore di stare zitti e di fare qualche corso accelerato di cultura politica e amministrativa !!!

Addio Movimento, nasce il Partito 5 Stelle. Uguali agli altri, peggio degli altri, come volevasi dimostrare. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo