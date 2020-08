ALLA POLITICA SPETTA ESSERE CHIARE.LASCIARE AMBIGUITÀ PER PAURA DI SCONTENTARE QUALCHE NO VAX E INCOMPRENSIBILE.

“Se si annuncia, in conferenza stampa, che un eventuale vaccino sarà facoltativo, si sta dicendo che una questione di politica sanitaria pubblica sarà lasciata a decisioni individuali.

E questo dopo che per mesi abbiamo spiegato come limitazioni, anche importanti, della libertà personale fossero necessarie per tutelare, appunto, la salute pubblica, ossia un bene collettivo e non individuale. Non spetta alla politica ma alla scienza dire se e quando un vaccino sarà disponibile, sicuro ed efficace, non spetta alla politica ma alla scienza dire a quali categorie spetterà prima e con che modalità di somministrazione.

Spetta, invece, certamente alla politica essere chiara: ciò che occorre per tutelare la salute pubblica non è rimesso alle scelte individuali.

Qui c’è un interesse della collettività prevalente in gioco.

Lasciare ambiguità su questo, forse per paura di scontentare qualche no vax, è onestamente incomprensibile.

E bisogna avere il coraggio di dirlo fin da ora.

Non mi impressionano gli sparuti messaggi di insulti e minacce che mi aggrediscono al grido di “no vaccino”. Certo è incredibile che proprio chi si riempie la bocca della parola “libertà”, usi frasi violente, intolleranti e offensive per impedire a chi la pensa diversamente di esprimere le proprie idee”.

Lisa Noja

È paradossale che si spendono miliardi per il vaccino poi il PDC dice che sarà volontario .. il vaccino deve essere obbligatorio finché il virus non è debellato se no che senso a così si fa solo propaganda e populismo per puro mero fini politici … fatto bene la nostra Lisa Noja ha ribadirlo. Un politico dotato di dubbia cultura non può sostituirsi a chi fa lo scienziato con riconoscimenti da tutto il mondo. Un politico SERIO, deve solo prenderne atto e adeguarsi. Conte purtroppo ha rigurgiti populisti, anzi direi che non ha mai smesso di esserlo.Per i NO VAX consiglierei un bel ghetto dove fare tutti i COVID PARTY che vogliono.Libertà salute democrazia sono valori assoluti non facoltativi.decidere per maggioranza e per il bene comune. combattere la disinformazione e un doveroso dello stato

