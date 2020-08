E allora chi sono i furbetti del bonus?

Dunque, come immaginavo, pur senza prove, non esiste nessun parlamentare di Italia Viva che abbia chiesto ed ottenuto il bonus Iva, lo ha confermato personalmente Tridico, il fantasioso Presidente dell’Inps, in quota grillina, già distintosi in passato per notizie parziali ed incapacità di ricoprire un incarico così delicato, al coordinatore di Italia Viva Rosato.

Tridico avrebbe precisato che i parlamentari che avrebbero fruito del bonus sarebbero in realtà tre, due leghisti ed un grillino, ossia rappresentanti dei partiti anti sistema che da sempre attaccano la democrazia parlamentare.

A questo punto è legittimo chiedere ed è doveroso che qualcuno risponda:

1. Come mai è nata questa notizia balorda, chi l’ha fatta diffondere da fonte INPS, pare accertato? Tridico dice che sta indagando per saperlo

2. Esistono davvero questi furbetti del bonus, e chi sono realmente? .

3. Anche se si confermasse che esistano, in numero ridotto, rispetto ai 5 annunciati, è utile individuare chi siano e da che forze politiche siano stati mandati in parlamento per disonorarlo.

Il sospetto che si tratti di una montatura per far passare, ingannando l’opinione pubblica, il referendum sulla riduzione dei parlamentari, appare più fondato e l’inclusione di un rappresentante dell’unico partito che si è schierato massicciamente per il no, un ulteriore espediente vergognoso.

Di Italia Viva sui giornali si parla sempre e solo per eventi negativi in cui sono incorsi, anche incolpevolmente, suoi rappresentanti, magari in remoti enti locali.

