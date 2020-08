I furbetti del referendum.Prepariamoci alla campagna elettorale più brutta del mondo

Abbiamo riempito le istituzioni di gente senza arte né parte reclutata al solo scopo di coprirle di fango, ora è un po’ tardi per stupirsi dei loro metodi. Ma non è ancora tardi per fermarli, votando No.

Arrivati a questo punto, sinceramente, non m’interessa sapere cosa abbia fatto, non fatto o fatto trapelare Pasquale Tridico, nel pieno di questa orrenda campagna sui cinque parlamentari e i duemila assessori, sindaci, consiglieri comunali e regionali sorpresi ad arraffare gli aiuti che avrebbero dovuto andare agli italiani maggiormente in difficoltà a causa del lockdown: mi basta e avanza sapere che Pasquale Tridico, in un momento simile, è il presidente dell’Inps.Non mi stupisce nemmeno il fatto che Roberto Fico proprio adesso abbia di colpo riacquistato la voce, dopo avere lasciato per mesi la difesa delle prerogative costituzionali delle Camere a Elisabetta Alberti Casellati (al suo confronto un incrocio tra Nilde Iotti e Tina Anselmi), per dedicare indignate interviste e infinite dichiarazioni allo scandalo, chiedere pubblico autodafé per i reprobi, ma aggiungere subito – altrimenti non sarebbe Roberto Fico, maestro del dico-e-non-dico – che a lui non piacciono le «campagne di odio».

Figuriamoci se possono stupirmi i videoproclami di Luigi Di Maio, nostro attuale ministro degli Esteri, che si vanta di avere imposto a tutti i suoi parlamentari, con quell’altro lungimirante statista di Vito Crimi, una dichiarazione di «rinuncia alla privacy», o forse direttamente ai diritti civili, ed esorta gli altri partiti a fare altrettanto. Lo stesso Di Maio che un anno fa definiva il Pd, oggi suo alleato di governo, il «partito che in Emilia-Romagna toglieva alle famiglie i bambini con l’elettroshock per venderseli» in un altro video ingiustamente dimenticato, e di cui il 19 agosto cadrà il primo anniversario (lo ricordo casomai per l’occasione qualcuno volesse chiedergliene conto).

Niente di tutto questo mi stupisce, né onestamente penso che possa stupire voi. È evidente che di qui al 20 settembre, in vista del referendum sul taglio a casaccio dei seggi parlamentari voluto dai cinquestelle per ragioni di propaganda e in odio alla democrazia rappresentativa, ci aspetta la campagna elettorale peggiore di sempre. E di cosa dovremmo stupirci? Abbiamo lasciato che una società privata specializzata nelle campagne di demonizzazione e disinformazione riempisse le istituzioni di personaggi senza arte né parte, reclutati al solo scopo di coprirle di fango, e adesso vogliamo meravigliarci dei loro metodi?

Le «campagne di odio» alimentate e al tempo stesso gravemente stigmatizzate dall’ineffabile Fico non sono, per i cinquestelle, un incidente di percorso, un colpo di testa, una deriva improvvisa. Sono, tecnicamente, l’unica cosa che sanno fare, e praticamente l’unica cosa che fanno, da quando sono al governo.

Che si tratti di aizzare le folle contro i Benetton per il crollo del ponte Morandi o contro le ong per l’immigrazione, non c’è nulla di cui non si siano dimostrati capaci (a parte governare, ovviamente). Che si tratti di descrivere i loro attuali alleati del Pd come una setta di pedo-satanisti senza scrupoli o di mettere alla gogna l’intero parlamento per cinque suoi componenti (uno dei quali pure grillino, a quanto pare) che hanno sfruttato una norma fatta dal governo, cioè da loro, non c’è nulla che non siano disposti a fare. E non c’è nulla che non faranno, statene certi, di qui al 20 settembre, per portare al parossismo questo clima nauseante. Che è esattamente quello che li ha fatti arrivare dove sono, e l’unica cosa che ce li può mantenere.

È un po’ tardi per stupirsi, e anche per lamentarsi. Fortunatamente, non è ancora tardi per dire – e per votare – no.

