Il sogno Orwelliano di Casaleggio senior

Da ieri non si parla d’altro, ovvero che 5 deputati avrebbero fatto richiesta del bonus di 600€ per le partite iva in sofferenza durante il Lockdown. È diventato l’argomento principale nei Tg, in tutti i media, nella stampa, fra la gente, nella politica, con il risultato che di tutti gli altri gravi problemi del paese non si parla più. Dunque, un disinvolto direttore di un grande istituto di previdenza, corre da un giornale e butta lì una notizia, neanche tanto documentata, non accertata , la butta lì, come si usa in Italia, ad un giornale che non sa più che titoloni fare. Figuriamoci, una bomba mediatica su cui si tuffano tutti, incuranti di mascherine e distanze di sicurezza. Siamo abituati a giornali venduti al miglior offerente, siamo abituati a notizie vaghe buttate lì per scompigliare i giochi poco ortodossi della politica quando picchia basso ed è scorretta, siamo abituati a quando questo succede regolarmente durante una campagna elettorale, dove se lo scandalo di turno se non lo fa un giornale, ci pensa la magistratura e buona notte… Non se ne esce più.

Quello che mi ha sorpreso sono le tante critiche dei saccenti della tastiera, che incaxxati neri, come donnette isteriche di sono buttati a sentenziare, condannare, con vere crisi nervose e

Identitarie, ecco, il sogno, l’opera Orwelliana da cui ha tratto ispirazione R. Casaleggio si sta avverando, un lavoro certosino da lui iniziato e continuato dal figlio sta prendendo forma,la lenta distruzione della democrazia parlamentare italiana comincia a vedersi.

Buttare lì, scientificamente studiata, quasi casualmente la notizia che 5 deputati avrebbero goduto del bonus patita IVA, quasi un capolavoro, se non fosse che le discrepanze si notano da subito, prima sono 2 di lega, 2 forza Italia, 1 di Italia Viva, e ti pareva se non c’è lo mettevano in mezzo, poi diventano tre lega 1 cinquestelle e 1 Italia Viva, poi diventano solo tre che il bonus l’hanno ottenuto… Poi sono solo 5 fessi di cui non si sa né nome e cognome, ne l’appartenenza, usati solo per direzionare il voto del 20-21 settembre sul referendum confermativo del taglio dei parlamentari, che pare dai sondaggi non vada proprio come i promotori si aspettano.

Premesso che c’è un difetto o più di uno nella stesura del decreto legge sui bonus, premesso che qualora sia stato chiesto, legalmente è corretto, visto che nel decreto mancavano direttive utili a capire chi ne aveva bisogno e chi no, visto che tetti con reddito di riferimento non c’erano, tutto in regola, detto questo, bay passando la ” questione morale” a cui oggi tutti fanno appello, il dramma vero è un’altro, la frammentazione e la caduta di fiducia, gli uni verso gli altri, che sia in parlamento, che sia interno ai partiti, che sia fra gli utilizzatori della tastiera, si raccoglie la sensazione che si guardi di traverso e con sospetto il vicino, il compagno, il collaboratore, l’amico, con quella tragica, drammatica domanda non fatta ma compresa ” sei stato tu?” Autodenunciati, restituisci il malloppo e vattene. È così comincia la caccia alle streghe.

Ecco servito il sogno Orwelliano della distruzione della democrazia parlamentare. In realtà la manina, anzi la vocina sinuosa e accattivante che ha sparato questa notizia che assomiglia più ad una balla che ad una cosa seria, questo voleva, sfiducia gli uni verso gli altri, la diffidenza, il sospetto, il progressivo lento inesorabile allontanamento della gente, dalla politica. Mi auguro gli italiani non siano così allocchi da cascarci.

Ps, parlando di etica e morale… La Taverna che abita a Roma, vive o viveva in albergo per farsi pagare la diaria, la lega si è persa 49 milioni dei cittadini italiani, ecc… Alla faccia di etica e morale.

…. Incredibile oggi non si è parlato di migranti… Oddio sono rimasti sbalorditi anche loro da quanto siamo stupidi.

# iovotoNO

Il sogno Orwelliano di Casaleggio senior ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo