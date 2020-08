Secondo lei Roma sarebbe una tavola che ha messo quattro anni ad apparecchiare e ora si ricandiderebbe per non lasciare che “ci mangino quelli di prima”.

Il punto e’, signora Raggi, che se non sa distinguere la differenza tra una tavola apparecchiata e la tabula rasa nella quale ha ridotto Roma, l’unica cosa che le resta di fare e’ provare orrore per la sua insipienza e per le prese in giro che da anni propina ai romani.

Cosa ci proporrà ora? “Se mi votate la domenica vi porterò a vedere quelli che mangiano il gelato”?

Si ricandidi davvero, signora, non solo per dare ai romani la possibilità di licenziarla, ma anche per mettere un po di buonumore nella campagna elettorale che segnerà la fine dei tempi cupi che ha fatto passare a questa città.

LA CENA DELLE BEFFE.

