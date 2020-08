Forcolin si è difeso dicendo che il bonus non sarebbe di fatto arrivato, ma è il problema è che è stato chiesto!

Dalla stessa persona che da una parte toglieva risorse al sociale della nostra regione e dall’altra al paese Italia, con un bonus indirizzato a lavoratori autonomi in grandi difficoltà economiche, che a causa dell’emergenza sanitaria sono cresciuti molto anche in Veneto.

L’altro furbetto, Barbisan, dice di averli versati in beneficenza appena ricevuti per colpa del commercialista.

Ma a che gioco stiamo giocando? Chi per anni ha lavorato in casa Lega tagliando fondi per il sociale, destinati proprio alle le famiglie in difficoltà, impoverendo di fatto i servizi sociali del territorio, oggi si sveglia Robin Hood?

Quanto è accaduto rende chiaro quello che diciamo da mesi, ovvero che serve una alternativa a 25 anni di danni fatti al Veneto da persone come queste che la Lega ha fatto crescere e ha portato in palmo di mano in questi anni.

Io rimango ferma sulla mancata ricandidatura alle regionali di chiunque e appartenente a qualsiasi partito abbia percepito questo aiuto ingiustamente in base al suo reddito.

Dall’altra credo che saranno gli stessi veneti, come sanno benissimo fare, a punire attraverso le consultazioni elettorali di settembre chi ha avuto il coraggio di chiedere il bonus e anche di fare finta di versarli in beneficenza per pulirsi la coscienza da anni di sottrazioni di miliardi di euro dalle casse del sociale per i Veneti”

