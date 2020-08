LA QUESTIONE DEI 600 EURO La politica al suo peggio.

E ci mancava solo lo scandalo dei deputati che chiedono i 600 euro allo Stato, come se fossero stati seriamente danneggiati dalla pandemia e non fossero invece già lautamente (e peraltro giustamente) retribuiti per rappresentare il popolo italiano in Parlamento!

L’attacco populista è sferrato, dovunque si levano cori di indignazione, di riprovazione, richieste di gogna e di esemplari punizioni.

Nessuno (quasi nessuno) si ricorda dei falsi invalidi, dei beneficiari del reddito di cittadinanza, degli evasori, degli industriali che hanno anche loro abbondantemente succhiato contributi spesso non dovuti, e via discorrendo (l’elenco dei furbi nazionali potrebbe essere tanto lungo che non vale la pena di compitarlo).

Si indignano i populisti, si indignano gli antipopulisti, tutti si indignano, ma poi? Restiamo indignati e impotenti, e tra due giorni arriverà qualcos’altro su cui sollecitare lo sdegno popolare.

Siamo in campagna elettorale: una campagna complessa, articolata, sei Regioni in ballo e molte in bilico, un referendum sconsiderato su una legge sconsiderata, ma tant’è. Il 21 settembre la Costituzione sarà diversa e da allora avremo non più di un paio d’anni per metterci riparo e fare qualcosa di decente. Qualcuno dovrà farlo.

Ha ragione chi si lamenta della barbarie di un tale approccio alla politica ed alla pubblica moralità. L’INPS (non un sito di gossip) lancia la pietra tutelandosi dietro alla privacy, ovviamente un giornale (Repubblica, mica il solito tabloid) raccoglie e rilancia, cominciano i trafilamenti di notizie (tre sono della Lega, uno del M5S, uno di IV), tra un po’ si saprà che uno è alto e biondo e l’altro basso e tarchiato, sotto gli ombrelloni monta la rabbia, l’indignazione; che importa chi siano, sono tutti una manica di parassiti e approfittatori! Nessuno intanto chiede al vicino di sdraio se ha pagato tutte le tasse…

Bene, indigniamoci pure per l’indignazione montante. E poi? La politica reagisce in qualche modo o cerca solo di dimostrare che il puzzone è quello affianco? Prende atto che il puzzone esiste o cambia discorso?

Ripensiamo a Mani Pulite: era certamente vero che tutti avevano la coscienza sporca, era certamente vero che la magistratura debordò oltre il fisiologico, era certamente vero che certe forze politiche cavalcarono spudoratamente e spregiudicatamente il momento.

Ma la politica, il potere, che fece? Seppe riparare i guasti o si preoccupò solo di limitare i danni? Ebbe il coraggio di riformarsi nel profondo o campicchiò alla bell’e meglio, cercando di dimostrare che l’avversario rubava di più?

La sinistra, ad esempio, seppe offrire un’alternativa decente e concreta al berlusconismo montante? Ahimè no. La storia la conosciamo.

I nemici della politica “buona” (populisti, sovranisti, consociativisti, gattopardisti) sono forti, bene armati, spregiudicati, barbari, a volte vigliacchi e scorretti. Ma se quella è la realtà, bisogna essere capaci di alzare il livello del confronto e dimostrare di avere più filo da tessere. Altrimenti vincono loro. E non avere mai nessuna indulgenza per i comportamenti inadeguati, siano i politici, siano i magistrati, siano i media, siano gli elettori.

C’è da combinare una complessa strategia sulle due “fasi”, come dicono quelli del calcio: bisogna difendersi ma bisogna anche attaccare. Senza paura.

Che sia difficile non c’è alcun dubbio, ma che sia anche ineludibile, ancora nessun dubbio.

Se questo è il terreno di scontro, serve essere ancora più bravi, decisi, coraggiosi. Non è compito per femminucce.

Oddio, che ho detto…!

Scusate, volevo solo stemperare l’atmosfera con una battura cretina.

Ma comunque, aldilà di femminucce e maschietti, questo è compito per una classe dirigente matura e competente, che deve dimostrare, se c’è, di essere tale per merito e non per caso.

Astenersi dilettanti, sprovveduti e furboni.

Ripeto che sarebbe anche gradito un occhio, vigile e severo, da parte del Quirinale.

LA QUESTIONE DEI 600 EURO

