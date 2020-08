LORO KAMALA, NOI GRILLO In America Biden lancia Kamala Harris, da noi c’è la fila davanti alla porta di Grillo.

Non è vero che non accade mai niente. Accade di tutto, anche quello che non avremmo mai voluto vedere.

Per rimanere in Italia, ad esempio, la fila inutile, indecente, offensiva, umiliante, di personaggi della sinistra davanti alla porta di Beppe Grillo, in mutande in Sardegna. Beppe Sala è stato un ottimo sindaco di Milano. Lo avremmo rieletto per acclamazione almeno per altri cinque mandati. Che cosa diavolo è andato a pietire da Grillo?

Quali meriti ha verso il paese questo squallido personaggio che sta fra il comico e il patetico? Nessuno. L’unica cosa che ha fatto, con i suoi vaffa, è stata quella di riempire il parlamento di ignoranti oltre ogni limite, incapaci di distinguere il Venezuela dal Cile, ma anche un asino da una capra. E allora che cosa vanno a fare da lui gli uomini di sinistra? A farsi benedire? A farsi spiegare come si diventa cretini dalla sera alla mattina?

D’altra parte, lo stesso Pd su scala nazionale punta tutte le sue carte su un’alleanza organica (magari una fusione) con i 5 stelle, cioè con la parte più scadente della politica mondiale. Un tale impasto di miserie che ha attecchito solo in Italia. Ma il Pd, ormai è chiaro, ha chiaramente imboccato la via dall’autodistruzione, e quindi va bene. Se a questo sommiamo le difficoltà economiche, di cui nessuno si sta occupando, è evidente che non ce la possiamo fare. La discesa sarà lenta, siamo un paese ricco, ma la catastrofe è inevitabile. Quando vedi un partito con la tradizione e la storia del Pd che si inginocchia davanti a un perdigiorno come Grillo (già condannato per omicidio colposo per aver distrutto un’intera famiglia, grazie alla sua testardaggine), capisci che è inutile insistere: la partita è persa.

Novità positive, invece, dalla confusa e un po’ rimbambita America di Trump. Il vecchio Joe Biden ha trovato il coraggio di sfidarlo, e probabilmente lo batterà. Ma soprattutto Biden si è scelto come vice Kamala Harris, una nera asiatica molto tosta, con un’ottima preparazione (genitori insegnanti a Stanford). Nelle successive elezioni, Biden avrà ormai 82 anni e è certo che si ritirerà: toccherà quindi a Kamala prendere in mano la bandiera dei democratici e cercare di arrivare alla Casa Bianca. Se le cose dovessero andare così saremmo di fronte a una sorta di miracolo americano. La prima donna alla Casa Bianca non sarebbe una wasp di Harvard, ma una sangue misto, mezzo indiana e mezzo portoricana.

Insomma, ancora una volta l’America si conferma un paese che non ha paura delle sfide e delle diversità. Forse, è proprio per questo che sono grandi.

Noi invece facciamo la fila davanti alla porta di un comico scaduto da tempo, noioso, arrogante, inutile.

