NON SIAMO POLITICI DI PROFESSIONE, DOPO 2 MANDATI RITORNIAMO A LAVORARE, BUGIARDI FINI AL MIDOLLO.

Brava Virginia, non avevamo dubbi sei la migliore, Virginia Forever la prima ed unica a mostrarci la vera natura, l’imbroglio dei pentadementi, tutte quelle storielle, uno vale uno, streaming trasparenza, honestà, battute comiche che non si sono mai verificate. Non siamo politici di professione dopo i 2 mandati torniamo a lavorare, SHEEEEE!!!! a chi raccontavano sta barzelletta, uno stipendio da sindaco del Campidoglio non si trova facilmente cosi come tutte le relazioni gratificanti, hai visto mai che tornerebbe ad occuparsi di fotocopie? Noooooo! è giusto che si rimetta al giudizio dei romani, sono gli unici che devono emettere la sentenza, dopo tutte i fastidi ed i problemi meritano di farsi sentire nella cabina elettorale Virgina forever.

