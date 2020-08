Chissà perché poi riaffiora sempre con maggior vigore nei mesi estivi. Sarà il caldo, il sole, il mare, i condizionatori, il PIL, ma ad agosto solitamente si scatenano i peggiori tormentoni populisti.

Su questa storia del vaccino si rimane davvero senza parole. Come può, Presidente Conte, strizzare l’occhio ai No-Vax affermando che quando il vaccino sarà disponibile non verrà reso obbligatorio? Dopo aver assistito al dramma immane dei mesi scorsi, dopo aver chiesto e ottenuto la proroga ulteriore dell’emergenza sanitaria, dopo aver sperato e pregato che medici e ricercatori sviluppassero prima possibile un vaccino efficace, ora diciamo “abbiamo scherzato, fate come vi pare”?

Sarebbe peggio di un errore, sarebbe un’offesa a chi a causa del virus ha sofferto o ha perso addirittura la vita.

(A tal riguardo, vi invito a firmare e condividere la petizione lanciata da Italia Viva https://www.italiaviva.it/rendiamo_obbligatorio_vaccino_covid )

E veniamo allo scandalo dell’INPS e dei deputati che hanno intascato il bonus per le partite Iva che di seguito, per semplicità, chiameremo “i miserabili”.

Nel film “Il Procuratore”, Brad Pitt pronuncia una frase che mi è rimasta impressa, vado a memoria: “sono molto pragmatico con le coincidenze, ne ho sentito parlare ma non ne ho mai vista una”. Ecco, allora spero davvero che questa sia la prima volta che me ne capita una davanti.

Perché sarebbe un fatto di inaudita gravità se si accertasse che lo scandalo dei cinque (poi diventati tre) “miserabili” che hanno incassato i 600 Euro fosse stato tirato fuori ad orologeria dal cassetto di un ufficio dell’INPS al solo scopo di scatenare un prevedibile tsunami emotivo ad uso e consumo della propaganda per il Sì in vista del referendum sul taglio dei parlamentari.

Troppe cose non tornano: dalle notizie frammentarie e confuse fatte filtrare alla stampa (come la bufala, poi smentita, sul presunto coinvolgimento di un/a deputato/a di Italia Viva), alla funzione svolta dalla struttura dell’INPS denominata “Direzione centrale Antifrode, Anticorruzione e Trasparenza” in una vicenda sì vergognosa e ripugnante, ma ahimè, consumatasi in una cornice di legalità.

Assistere adesso alla strumentalizzazione populista tesa ad alimentare la rabbia e la protesta contro le istituzioni democratiche, scaricando indiscriminatamente su quest’ultime colate di fango e discredito, non sorprende nessuno. Ma se un importante ente pubblico avesse davvero messo le informazioni in proprio possesso al servizio delle esigenze propagandistiche di qualcuno ci troveremmo di fronte a un’anomalia sconcertante e intollerabile.

Facciamo così: nell’attesa che vengano fuori i nomi dei “miserabili” del bonus per accompagnarli alla porta, il nome di uno che certamente ha dimostrato di essere inadatto al proprio ruolo già lo abbiamo: il presidente dell’INPS Pasquale Tridico. Lui, a casa, può anche andare immediatamente.

Prima il solito Tridico che fomenta una caccia alle streghe contro tutto il Parlamento, adesso questa storia allucinante del vaccino anti-Covid facoltativo. Ariecco il populismo, insomma.

