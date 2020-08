Bonus 600 euro, la giustificazione:“L’ha chiesto mia madre, non lo sapevo”

Bonus 600 euro, la giustificazione del leghista Dara: “L’ha chiesto mia madre, non lo sapevo”

La Lega ha sospeso i due deputati – Andrea Dara ed Elena Murelli – che hanno chiesto e ricevuto il bonus da 600 euro per le partite Iva durante l’emergenza Covid. Dara si sarebbe giustificato spiegando che la richiesta sarebbe stata inviata da sua madre, che gestisce con lui la sua società, e che non ne era al corrente.

La Lega ha sospeso due deputati per aver chiesto e ricevuto il bonus da 600 euro erogato dall’Inps per le partite Iva in difficoltà durante l’emergenza Covid-19. I due nomi sono quelli di Andrea Dara ed Elena Murelli. Dopo la conferma arrivata dal Carroccio stesso, in queste ore emergono le giustificazioni dei due. Soprattutto quella di Dara, che sostiene di non aver chiesto direttamente lui il bonus e di non sapere che, invece, lo ha fatto la madre, che con lui gestisce la sua azienda.

La giustificazione di Dara: bonus chiesto da mia madre

È il Corriere della Sera a riportare la versione del deputato leghista. Che avrebbe detto al suo partito che la richiesta è stata fatta dalla madre, che gestisce con lui l’azienda di cui è titolare al 60%. Dara sostiene di non essersi accorto dell’accredito sul conto corrente aziendale e che la domanda sarebbe stata inviata dallo studio del commercialista che segue gli affari della sua società. “Comprendo la scelta del partito, mi assumo la responsabilità di quanto accaduto, anche se non sono stato direttamente io”, avrebbe detto aggiungendo di non voler cercare giustificazioni.

Chi è Andrea Dara, leghista che ha chiesto bonus 600 euro

l nome di Dara ha sorpreso il partito di Matteo Salvini, che non si aspettava che fosse stato proprio lui a chiedere il bonus. Dara ha 41 anni, è un imprenditore tessile di Castel Goffredo, nel mantovano, e ha una fabbrica che produce calze a Castiglione delle Stiviere. La sua carriera politica è iniziata come consigliere comunale di Castiglione, dove poi è anche diventato vicesindaco. Fino alla sua elezione alla Camera nel 2018. Il reddito denunciato lo scorso anno è di 109mila euro. Secondo quanto fa sapere la Lega, Dara avrebbe scoperto di aver chiesto il bonus solo quando il suo partito ha chiesto di effettuare un controllo con i propri commercialisti.

Chi è la deputata leghista Elena Murelli

Murelli è originaria di Podenzano, nel piacentino. È stata docente a contratto all’Università Cattolica. Milita da anni nella Lega, con cui è entrata nel consiglio comunale del suo Paese, di cui ancora oggi fa parte. È stata eletta deputata nel 2018. Sul sito della Camera si definisce “consulente in finanziamenti europei per la ricerca e l’innovazione”. Denuncia un reddito, per l’anno precedente, di 106mila euro. Secondo quanto si apprende, si sarebbe scusata con il partito per aver preso il bonus. Ma non avrebbe ancora spiegato la motivazione che l’ha spinto a chiederlo. Di recente era finita al centro della polemica per un suo intervento in Aula alla Camera, durante il quale ha accusato il governo di “importare” il virus per “mantenere la poltrona”.

