Chi ha redatto la denuncia? Sgarbi, il ruspide padano, oppure il gilet di Pappalardo?

Avviso di garanzia a Conte e sei ministri sulla gestione Covid: “Atto dovuto” Palazzo Chigi: “Per la procura le denunce sono infondate”. Il premier su Fb: “Abbiamo sempre agito in scienza e coscienza, senza la pretesa di essere infallibili”

Avviso di garanzia da parte dei pm di Roma nei confronti del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dei ministri Alfonso Bonafede, Luigi Di Maio, Roberto Gualtieri, Lorenzo Guerini, Luciana Lamorgese e Roberto Speranza. Stando a quanto si legge in una nota della presidenza del Consiglio, con questo avviso si comunica la trasmissione al Tribunale dei ministri degli atti di un procedimento nato da varie denunce provenienti da soggetti di varie parti d’Italia per i reati di epidemia, delitti colposi contro la salute, omicidio colposo, abuso d’ufficio, attentato contro la Costituzione, attentato contro i diritti politici del cittadino (artt. 110, 438, 452 e 589, 323, 283, 294 c.p.).

Taormina &c si divertono a denunciare e far mandare avvisi di garanzia, bah. Ora capite perchè, in un paese con obbligo di azione penale, l’avviso di garanzia non significa niente?

Con 49 milioni hai voglia di pagare avvocati, avoca ticchi, lustrascarpe e Commercialisti compiacenti.Nessun problema. È tutto nelle sagge mani dei colleghi di Palamara .

Più di 38 mila morti e una nazione in ginocchio e cè chi fa battute del !!!!!! lo chieda a Conte che andava dalla gruber a dire SIAMO PRONTISSIMI e mancava dall’ovatta alle siringhe ai letti agli infermieri.Mentre Fontana & Galleria erano impegnati invece sul fronte dei camici e dei conti alle Bahamas…Suddivisione dei compiti alla maniera ladro-leghista…

Però a sguarnire i posti sanitari locali ci avevano pensato i Presidenti Regionali della Lega.. di Froda Italia. e del “celeste” veniva garantito l’ottimo ricovero negli ospedali a pagamento. e nelle cliniche”confezionate” dalla politica ,dalle Regioni del sud I Presidi sanitari della grande Lombardia erano sforniti di mascherine sanitarie,camici e altri mezzi di rianimazione,pensavano forse dalla Peste di Milano,dalla spagnola di 100 anni or sono non potessero più arrivare pandemie…Meno male che i Presidenti delle Regioni meridionali hanno chiuso le Regioni,avremmo avuto la Pandemia dal centro Italia all’Africa con quattro posti di rianimazione…tante pensioni da pagare in meno,ma tanta gente giovane da mantenere senza possibilità di lavoro ed aiuto di genitori e nonni

Chi ha redatto la denuncia? Sgarbi, il ruspide padano, oppure il gilet di Pappalardo? ultima modifica: da

