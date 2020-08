Chi sono i 200 cittadini che hanno denunciato il Governo per il lockdown.L’avvocato Taormina, il Codacons e non solo. Per alcuni è stato fatto troppo poco, per altri troppo

Sono oltre duecento gli esposti e denunce, tutte pervenute durante le settimane di lockdown, che la procura di Roma ha inviato, sollecitandone l’archiviazione, nelle scorse settimane al tribunale dei ministri e che riguardano l’attività svolta dall’Esecutivo nell’ambito dell’emergenza Covid. Gli esposti, affidati ai pm Eugenio Albamonte e Giorgio Orano, sono stati inviati da semplici cittadini e in alcuni casi sono molto simili tra loro.

Sono due i filoni: chi denuncia che il Governo ha fatto troppo poco nella lotta al virus e, in questo caso, si ipotizzano i reati di epidemia colposa, omicidio colposo e delitti colposi contro la salute pubblica. Nel secondo filone, invece, sono stati inseriti gli esposti in cui si afferma che il lockdown è stata una misura sproporzionata rispetto alla situazione, ipotizzando i reati di abuso d’ufficio e attentato contro i diritti politici del cittadino. I pm, dopo la formale iscrizione come atto dovuto del presidente del consiglio Conte e dei ministri Bonafede, Di Maio, Gualtieri, Guerini, Lamorgese e Speranza, ritengono “le notizie di testo infondate e dunque da archiviare”.

Chi sono i 200 cittadini che hanno denunciato il Governo per il lockdown È lo stesso parterre di Salvini, Sgarbi e Pappalardo.Persone che non fanno niente tutto il giorno,annoiati che non sanno cosa fare per avere un pò di visibilità e in cerca di voti da qualche beota..E poi ci si lamenta dei tempi lunghi della giustizia. Codacons e Taormina le guide di riferimento degli avvocati senza clienti. “Che s’ha da fa’ pe’ campà”, rimane sempre un concetto filosofico eterno ed universale.Taormina: è come una epidemia di influenza che ciclicamente ritorna sui giornali. Ne parlano perché si coinvolge sempre in casi che adiranno del clamoroso e poi alla fine scopri che si è sistematicamente schiantato contro il muro. Credo sia l’avvocato più “sfigato” che ci possa essere: bravo nella ricerca della “ribalta” poi mai che vince la causa dei propri assistiti. Peggio dell’avvocato Taormina (autore del peggior libro di procedura penale mai scritto) è Rienzi e la pletora di inutili associazioni a difesa dei consumatori, nulla più che gli ennesimi contenitori di clientelismi romani e collettori di sovvenzioni statali. A casa tutti!

Quanto tempo perderanno i magistrati a scartabellare tutti questi ricorsi, magari di centinaia di pagine? Sarebbe bello potessero archiviare tutto senza pensarci troppo, ma la giustizia è una cosa seria e se uno fa una denuncia come cittadino va rispettato.

Ecco, forse Taormina lo si potrebbe mandare a c. gare, questo si, ma è il principio che conta.

Chi sono i 200 cittadini che hanno denunciato il Governo per il lockdown È lo stesso parterre di Salvini, Sgarbi e Pappalardo ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo