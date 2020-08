La crisi e lo sviluppo. Dobbiamo creare ricchezza affinché possa essere redistribuita

Non possiamo più raccontarci storielle divertenti e populiste: i soldi a disposizione per l’Italia sono pochi e vanno spesi bene. Bisogna fare il tifo per chi produce reddito, lavoro, base imponibile e tasse. E smettere di considerare l’imprenditoria come un sinonimo di evasione fiscale o disonestà.

Dopo 40 anni di sbornia da debito siamo chiamati a un processo di normalizzazione. Abbiamo dalla nostra tassi di interesse bassi per 10 anni e l’ancoraggio europeo e atlantico. Non è poca cosa perché da soli sarebbe pressoché impossibile farcela. Pur tra mille crisi gli ultimi 75 anni sono stati di pace senza guerre o conflitti che sacrificassero migliaia di vite umane. Quindi possiamo farcela, con uno sforzo simile a quello del dopoguerra e con il vantaggio notevolissimo di partire da una base di benessere, welfare e diritti che i nostri padri nemmeno immaginavano possibili.

Ma non possiamo più raccontarci storielle divertenti e populiste. I soldi sono pochi e vanno spesi bene. Devono essere investiti sul nostro futuro e su quello dei nostri figli. Lo spreco non è più accettabile. La competenza nella gestione pubblica è una necessità categorica. Un incompetente non vale un competente. Bisognerà fare anche scelte dolorose.

Se invece vogliamo continuare a nascondere la testa sotto la sabbia bisogna cominciare a fare sapere ai nostri pensionati, dipendenti pubblici e garantiti che il prezzo del risveglio sarà pesantissimo e quasi esclusivamente a loro carico. Senza creare reddito non si potranno mantenere le forme di assistenza e garanzie molto generose di cui molti godono oggi. Quindi è bene iniziare a rendere noto l’ovvio e cioè che prima o poi senza sviluppo economico adeguato pensioni, sanità e pubblico impiego saranno falcidiate senza appello perché una comunità non può vivere sopra i propri mezzi per 2 o 3 generazioni. E quando le risorse termineranno, l’unica soluzione sarà tagliare spese e il tenore di vita.

