La restaurazione di Landini con il lasciapassare dei sovranisti costerà cara

Più che il taglio dei parlamentari, il vero sfregio alla Costituzione è tagliare la libertà degli imprenditori.

E se il vero sfregio alla Costituzione non fosse la riduzione del numero dei parlamentari ma fosse la riduzione di libertà concessa agli imprenditori italiani? Nella più totale e nociva indifferenza della classe dirigente, il Parlamento italiano, usando questa volta l’emergenza Covid come un pretesto per portare avanti un organico progetto di restaurazione, si sta rendendo complice di un delitto politico importante che nel giro di pochi mesi potrebbe eliminare dalla scena pubblica del paese una delle più importanti riforme…

Da Luciano Lama a Maurizio Landini: il sindacalismo italiano è specchio della parabola politica.

Ma di che ci si meraviglia? Statalismo è il contrario di liberalismo. E in Italia il liberalismo non è mai attecchito. E una vergogna incredibile. Andasse poi quello della CGIL a parlare con tutti i giovani laureati pronti a partire per l’estero (nonostante la pandemia) e a spiegare loro come ha “migliorato” il paese. Ma poi lo sa che i giovani laureati in Italia sono tutti partite Iva o contratti di apprendistato? Per chi le fa queste battaglie?

Possiamo dirlo. Un governo che sta andando contro la storia, contro la nuova Europa di Macron e Merkel, con il peggior Landini. Ecco, lei che è così severo con Salvini lo sia anche con costoro. “Questi” vogliono tornare ai tempi bui dell’IRI anni ’80-’90, quando lo stato italiano produceva conserve di pomodori, costruiva auto, sedie, mobili, ecc. Tutte aziende decotte che vennero nazionalizzate e i dipendenti erano diventati degli “statali”. Da li inizio la crescita sempre più devastante del nostro debito pubblico. E’ un grido di dolore il mio, mi creda. Fermiamoli o accadrà un disastro.

PS: Non riesco a comprendere i ripetuti richiami alla classe dirigenziale. Non esiste! In tutti questi anni si è più volte fatto riferimento alla classe dirigenziale del paese: inesistente!. Ma non sarebbe meglio indagare su come sia sparita la classe dirigente in Italia o su quale sia la classe dirigente? Oggi, se uno deve interrogare la classe dirigente del paese, si rivolge alla politica, ai sindacati, alla magistratura non certo ad altre figure. RAGAZZI SIAMO MESSI MALEEEEEEEEEEEE.

