«Questi parlamentari hanno compiuto un gesto meschino. Hanno tolto #600euro a chi ne aveva bisogno pur avendo loro stipendi ipergarantiti. Una cosa legittima dal punto di vista normativo ma squallida dal punto di vista sostanziale. Una vergogna totale.

Detto questo, mi colpisce il clima populista di caccia alle streghe che l’Inps ha instaurato. Dire e non dire, annunciare e non smentire, far circolare notizie false: ad esempio nessuno di Italia Viva ha preso quei soldi, ma perché siamo stati coinvolti anche noi? Chi dovrebbe riflettere sulle proprie dimissioni non sono solo i tre parlamentari interessati ma anche e soprattutto il presidente Inps che da mesi dimostra di essere totalmente impreparato e incompetente».

FACCIO UN ESEMPIO: Sara Moretto è una deputata di Italia Viva. È una donna straordinaria. Perbene. Di un’umiltà fuori dal comune. Oggi è entrata, suo malgrado, nel tritacarne della caccia all’uomo scatenata da populisti e squadristi d’ogni specie. Sinceramente non so chi sia peggio fra questi e gli sciacalli dei 600 euro. Una bella gara.

Basta rientrare tra quelli aventi i requisiti per poter richiedere il bonus per finire schiaffato sui giornali come appestato ed esposto al pubblico ludibrio.

Naturalmente Sara, quando si scoprirà che non c’entravi un tubo, come hai già spiegato ripetutamente ribadendo che non hai preso né fatto richiesta del bonus, gli stessi giornali si scorderanno di scriverlo.. Perché come canta bene Ligabue in “Caro il mio Francesco”: “Con quello che guadagni stai muto. Avanti pure un altro.

Con quello che guadagni sorridi nella foto”.

Però ascolta un po’ più avanti la stessa canzone, cara Sara, perché: “Il topo canta solo di quanto lui sia puro. E poi dà via la madre per stare sul giornale. Ed è talmente puro che ti lancia merda. Soltanto per un titolo più largo. E io che il mio disprezzo me lo tengo dentro. Che il letamaio è colmo già pubblicamente. Ma quei presunti puri mi possono baciare queste chiappe allegramente. E allora avanti un altro. Volevi la tua bici pedalare. Avanti pure un altro. Rispondere agli insulti è solo bassa promozione”.

Mi colpisce il clima populista di caccia alle streghe che l’Inps ha instaurato. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo