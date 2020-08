Gori: “Ma al Pd interessa o no rappresentare i ceti produttivi?” Il sindaco di Bergamo si rivolge al suo partito: “Siamo attestati solo sulla difesa degli interessi dei pensionati e dei dipendenti pubblici“

Ohhh ma finalmente qualcuno che dice la verità. ma ci vuole tanto? viva Gori! bene, bravo, bis.Finalmente qualcuno che dice : il re è nudo.Tutto giusto, ma secondo Gori il PD è in grado di fare tutte queste riforme e scardinare gli interessi corporativi che continuano a rovinare il nostro paese?

C’è ancora qualche politico che ha studiato la storia d’Italia dal dopoguerra ad oggi e che continua a studiare nonostante il cialtronismo politico degli ultimi arrivati alla guida del paese. Speriamo che contagi gli elettori italiani.

Serve”smettere di guardarle con diffidenza, smettere di contrapporne gli interessi a quelli dei lavoratori (e dei disoccupati), smettere di pensare che chi chiede attenzione per i ceti produttivi sia di destra o do sinistra, servo dei padroni e non nipotini della Thatcher” io aggiungerei anche che bisogna smettere di votare PD, 5 stelle, Lega, Forza Italia, ed ex fascisti vari. Ma l’italiano mediano non lo farà perché in fondo preferisce lo status quo.

(Ok non esiste l’italiano medio. Esiste l’italiano garantito dallo Stato con prebende varie ed esistono milioni di italiani che intraprendono e lavorano e che vengono usati come bancomat per garantire i privilegi dei garantiti.)

Sennò poi tocca diventare grandi e assumersi responsabilità da adulti, e magari pagare il conto degli errori passati. E lei caro GORI smetta di stare nel PD e lavori con qualcuno che condivide le sue idee piuttosto che con questi zombies.

PS: Preciso di non aver parlato dell’italiano medio, ma di quello mediano, facendo riferimento alle teorie politiche sull’importanza dell’elettore mediano, che (in un modello sicuramente iper-semplificato) decide le elezioni. Concordo che milioni di italiani intraprendono e lavorano, ma altri milioni evadono il fisco e altri ancora (come giustamente SI DICE) godono di prebende e privilegi: pensionati, statali, tassisti, professori universitari incapaci, politici e amministratori locali, personale Alitalia, uscieri e barbieri di Montecitorio, titolari di licenze sul litorale, percettori nullafacenti di redditi da capitale, la lista è quasi infinita. Io rimango convinto che quelli che preferirebbero pagare il conto e cambiare direzione siano una minoranza, quindi la vedo molto ma molto grigia.

Se Gori rimanesse così si poteva votarlo al posto di fontana che un discorso del genere se lo sogna. poi però pensi al resto del pd e ti vorresti sparare (orlando, emanuele felice, zan e cirinnà). marattin ottimo ma é IV non Pd. ultima modifica: da

