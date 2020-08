SERVE! Una bella riflessione che ci aiuti a capire questo referendum.

La scadenza elettorale si avvicina e in molti iniziano a chiedersi come sia più giusto esprimersi. L’ho fatto anch’io e non vi nascondo che siano più numerose le perplessità che le certezze. Condivido per chi avrà voglia di leggere. Intanto ricordo di cosa sto parlando: si tratta del referendum confermativo della modifica costituzionale che riduce il numero dei nostri parlamentari. Due cifre belle tonde: 400 deputati e 200 senatori.

Riforma già passata ed approvata dal Parlamento ( a maggioranza grillina ) ma che adesso, come previsto dalla costituzione, richiede la ratifica o meno da parte degli elettori.

Ma come siamo arrivati a questo punto?

Ricordo che la riduzione del numero dei parlamentari era uno dei cavalli di battaglia dei 5Stelle, inserito nel discorso populista, che più populista non si può, della riduzione dei costi della politica e dello sfoltimento [sic] dei relativi privilegi.

Qualche maligno potrebbe obiettare che ridurre il numero dei parlamentari consentirebbe ai grillini di ridurre le ricchissime figure di palta normalmente raccolte da quelle persone, prese dalla società civile, che sono state elette nei ranghi pentastellati. Il clamoroso risultato delle ultime politiche ha consegnato loro talmente tanti seggi da averli costretti ad attingere a quasi tutti i candidati in lista, anche quelli che non avevano il ben che minimo livello culturale e di conoscenza da meritare di occupare un posto tanto prestigioso.

Se consideriamo semplicemente il livello delle persone scelte come ministri o sottosegretari, quindi presumibilmente i migliori (!), abbiamo una idea di come possano essere gli altri!

In effetti questa posizione si spiega abbondantemente con la scarsissima considerazione che i grillini hanno della figura dei parlamentari. Casaleggio ha più volte spiegato che il Parlamento non serve. A lui basta decidere quali leggi fare e poi chiedere l’opinione di qualche centinaio di seguaci detti anche operatori da click sulla sua personale piattaforma.

Ma lasciamo perdere i cattivi pensieri e andiamo alla genesi dell’attuale configurazione. I nostri padri costituenti hanno attentamente ponderato quale fosse il numero corretto dei parlamentari per garantire una adeguata rappresentanza a livello territoriale. Infatti non ci dimentichiamo che i seggi sono calcolati sui collegi elettorali che devono essere in numero adeguato anche per garantire la rappresentanza sia delle opposizioni che dei territori, ad esempio le minoranze linguistiche. Quindi il rischio che si corre con questa riforma è di dover ridisegnare i collegi elettorali in modo tanto ampio da non riuscire a garantire anche le minoranze. È stato infatti calcolato che alcune di queste resterebbero senza rappresentanza. D’altra parte, al di là di quello che si racconta, il numero dei parlamentari italiani in rapporto alla popolazione non è attualmente peggiore rispetto a quello di molti dei Paesi vicini.

Se questo motivo non vi sembra sufficiente, perché ritenete che i costi della politica siano da ridurre anche accettando qualche compromesso, allora dovreste spiegare cortesemente il motivo per il quale la riforma precedente che lasciava inalterati i seggi alla camera, ma riduceva quelli del Senato, rendendoli non onerosi per lo Stato, diventando il Senato una rappresentanza delle regioni, non sia stata sostenuta adeguatamente da quelli che oggi propongono o sostengono questa nuova riforma. Forse, allora, la precedente, che garantiva un risparmio di due volte e mezza rispetto a questa, è stata bocciata per motivi che vanno oltre l’interesse del Paese?

Ma passiamo oltre, inutile piangere sul latte versato e su errori precedenti. Torniamo a noi.

Questo referendum non richiede un quorum. Quindi, se anche votassimo in 3, la maggioranza darebbe un responso sull’approvazione o meno della riforma.

Ma allora serve votare? Io credo di si e vi spiego il perché.

La riforma, come detto, nasce non per esigenze reali del Paese, ma per consentire ai 5Stelle di intestarsi una vittoria di principio. Se la riforma fosse nata sull’esigenza di garantire rappresentatività e valore politico, oltre che di risparmio di soldi pubblici, avrebbe dovuto puntare sull’elevare il livello qualitativo e di competenze degli eletti. Invece si continua a far passare il principio che fare il parlamentare sia sostanzialmente un lavoro inutile. Io credo che per fare delle Leggi che rispondano alle esigenze e agli interessi dei cittadini, siano necessari competenza, cultura e conoscenza del territorio e dei relativi bisogni. Ma di questo non si parla mai, per non disturbare l’opinione prevalente che premia chi condanna la politica in senso lato, fregandosene del bene del Paese.

Quindi una vittoria schiacciante dei sì, corroborerebbe il consenso attorno alle posizioni più populiste.

Mentre, viceversa, un’alta percentuale di NO, aiuterebbe l’attuale governo a prendere le distanze dalle posizioni grilline, sempre lontane dalla concretezza e dalla logicità che servono al Paese.

Io mi sono quindi convinto che valga la pena di votare, e di votare NO. Una vittoria dei si è probabile, ma se fosse di misura con un’ampia rappresentanza dei NO, dimostrerebbe che il populismo può essere sconfitto, con buona politica, buone proposte e ragionamento. Io voterò convintamente NO.

