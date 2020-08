Ecco perché Votare NO! + Europa non è in Parlamento e comunque chiunque non sia al Governo e quindi è sottratto alle responsabilità che questo comporti, può sempre affermare tutto ed il contrario di tutto. Questo referendum sulla abolizione di una cospicua quota di parlamentari senza toccare minimamente il bicameralismo perfetto e la Non-funzionalità del Parlamento, la diretta conseguenza dell’aver portato al Governo della nazione i Grillini, con il 34 % dei consensi elettorali e sull’onda di una violentissima campagna qualunquista anti casta. L’obiettivo era ed è uno solo: non è nè la moralizzazione, nè il risparmio, nè la velocità delle pratiche legislative, ma semplicemente la fine della Democrazia e delle Libertà di tutti noi. Il nostro sistema istituzionale è irrazionale e non funziona, ma l’elettorato confuso, ignorante (nel senso che ignora le norme costituzionali e le regole della democrazia) continuamente plagiato da fake news e da palesi distorsioni delle realtà e della verità, il 4 dicembre del ’16 ha votato NO all’unica vera riforma razionale che questa nazione abbia mai concepito dal 1 gennaio 1948. Ecco perché Votare NO!

Ecco perché Votare NO! SEMPLICEMENTE PER SALVAGUARDARE LA DEMOCRAZIA! VI SEMBRA POCO?

