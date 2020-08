“IL PAGLIACCIO NUMERO UNO

Il nostro Luigino da Pomigliano è uno dei degni leader di una scriteriata mandria politica che da settimane tenta di “venderci” un risparmio di 80 milioni all’anno come la svolta del secolo, accettando di pagare 700 milioni di euro in più all’anno ai mercati finanziari mondiali pur di non assicurarsi gli 80 milioni del fondo sanitario salva-Stati (#MES) sol perché trattasi di un prestito UE (e la UE, si sa, è brutta e cattiva).

Quando si trattò di votare al referendum del 2016 – quello che riguardava una riforma costituzionale seria e compiuta, che aboliva il bicameralismo perfetto, il Cnel, le province, i conflitti Stato-Regioni – i grillini ci dissero allora che i risparmi di 500 milioni all’anno (veri e conclamati) derivanti da un’eventuale vittoria del SÌ fossero un’inezia risibile rispetto al bilancio dello Stato.

Oggi, Luigino ci racconta che il taglio dei parlamentari porta con sè un risparmio di 400 milioni a legislatura, ovverosia di 70-80 milioni all’anno (rimborsi inclusi), citandola come una cifra considerevole.

A parte i fastidiosi “due pesi e due misure” tipici della propaganda populista per cui i 500 milioni all’anno del 2016 erano risibili e gli 80 milioni all’anno di oggi sarebbero una cifra considerevole, Luigino omette una cosa di sostanziale importanza.

Sul piano concettuale, infatti, il solo taglio dei parlamentari non produce alcun effetto pratico che valga la pena di menzionare: da un lato, non elimina il bicameralismo perfetto (per cui due camere doppioni continueranno a fare le stesse cose e le leggi e le decisioni del Parlamento impiegheranno il medesimo tempo, sempre troppo) e, dall’altro lato, contribuisce a concentrare il potere legislativo in mano ad un numero sempre più ridotto di politici eletti e mina alla base la rappresentanza politica dei territori più piccoli del nostro Paese.

Si tratta, in altre parole, di una riforma (e di un referendum) pressoché inutile, i cui vantaggi non bilanciano i danni che potrebbe causare a livello di rappresentantività del popolo e di incremento di potere della “casta” politica nazionale.

Nel 2016, gente come Luigino ha deciso scientificamente di non cambiare in meglio l’Italia e gli effetti li vediamo ancora adesso:

– un Senato doppione perfetto della Camera dei Deputati e 315 Senatori tutti lautamente stipendiati (e tempi lunghissimi di approvazione di leggi fondamentali per lo Stato);

– 300 stipendiati dai gruppi politici parlamentari, tutti pagati e rimborsati;

– 64 Consiglieri del Cnel, inutilmente strapagati;

– 21 consigli regionali e migliaia di consiglieri tutti sovrapagati e rigorosamente rimborsati;

– Stato e Regioni che litigano su regole e investimenti nel Turismo, nell’Energia, nella Sanità (dove ai tempi del Covid le Regioni hanno fatto il bello ed il cattivo tempo);

– centinaia di organismi ed uffici collegati alle Province in attesa di essere riorganizzati, poiché le Province restano in Costituzione;

– costi strutturali per circa 400-500 milioni per ogni benedetto anno (soldi che ogni anno i vari governi avrebbero messo a scelta su investimenti, opere pubbliche, detassazioni, servizi sociali, sanità, istruzione, ecc.).

Questo è stato il fulgido e lungimirante dono che gente come Luigino ha fatto nel 2016 a tutti gli italiani invitandoli a votare di pancia e con gli occhi chiusi.

Ora – essendo noi favorevoli alle riforme serie, che cambiano davvero in meglio le cose – possiamo dire che del referendum di Luigino sul taglio dei parlamentari non ce ne può importare una bene amata cippa? #SI o #NO ma cosa volete che cambi? “ MA PER LA SALVAGUARDIA DELLA DEMOCRAZIA IO VOTO NO.

Ale Campo

