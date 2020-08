Io ho questo messaggio per Beppe:

DICA AL BOIA CHE NOI SIAMO ANNA BOLENA!

Bellissime parole ascolto in questo intervento, che io sintetizzerei in una sola frase: ‘Bisogna liberarsi del liberismo riformista’. Scusate il gioco di parole, evidentemente voluto. Ci vuole una idea moderna di Stato che tuteli il bene comune. Tutto condivisibile.

Il problema ora è: COME? Piegandosi ai ricatti di chi non conosce altra via per esistere che.non servire i signori del liberismo? Perché io spero che la pioggia di miliardi si debba al piglio autorevole di Conte, ma purtroppo in troppi aspetti vedo una subordinazione ai cosiddetti partners di governo che altri non avrebbero avuto a ruoli invertiti. Dimentichiamo forse la supponenza con cui ci hanno sempre trattato nella scorsa legislatura e che per certi versi continuano a mantenere anche in questa? Mordono il freno perché altro non possono, ma continuano imperterriti per la loro strada, cercando di omologare noi al loro modello. Ché Beppe cada in questa trappola non è bello perché non è un ingenuo, né voglio pensare che ci sia del marcio sotto. Purtroppo la scomparsa di Gianroberto deve averlo scosso al punto da accecargli la vista. So per il mio vissuto personale che questo può accadere anche alla persona più solida del mondo.

La convergenza politica ci vuole e ci vuole anche una nuova dimensione di cittadinanza, che lui definisce digitale. Tutto questo però può avvenire solo tramite un confronto il più possibile allargato sui massimi sistemi, condividendo regole che debbono avere una speranza di vita accettabile. Cambiarle ad ogni piè sospinto lede la nostra autorevolezza e fa il gioco dei nostri avversari di qualunque colore… Li sentite parlare? Anche il più insignificante di loro pretende che siamo noi ad abiurare al nostro vissuto. Non mi pare un punto di partenza ottimale.

Pertanto io preferisco in questo caso seguire l’esempio di Anna Bolena: non abiurò, perse la testa, ma conquistò alla figlia Elisabetta I il trono di regina!

Vorrei che non abiurassimo ai nostri principi, anche a costo di importanti sacrifici, ma che conquistassimo ai nostri posteri la libertà dal liberismo riformista!

