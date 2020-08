IO MI CHIEDO! PERCHÉ METTERSI A NOVANTA GRADI IN QUESTA MANIERA?

Ho letto la nota congiunta di PD e m5s in cui annunciano che per “coerenza” ritirano le querele sporte si gli uni contro gli altri.

Effettivamente di coerenza si tratta.

La stragrande maggioranza delle infamie dette dai grillini nei confronti del PD in tutti questi anni erano rivolte alla passata gestione.

E #quellibravi che ora comandano nel PD quelle infamie le condividevano e le rilanciavano.

Provo infinita pena però per chi è rimasto lì, ha subito gli insulti, ha visto compagni di partito condividerli o rimanere muti mentre venivano massacrati in rete, e ora ingoia pure il ritiro delle querele.

Il dato politico è che avete affermato voi stessi di essere i mafiosi del partito di Bibbiano in cui le donne fanno carriera a colpi di sesso orale. (queste sono solo alcune delle frasi per cui erano state sporte le querele).

Contenti voi. Ma più contento io che non sono più quel voi.

Roba da….circo! Signori del PD la dignità dove l’avete, sotto le scarpe? Il PD sente il bisogno di mettersi alla pari col M5S perciò deve scendere molto in basso . Mi ricordano quei due ciechi che si prendono per mano per attraversare la strada . Continuando così ragazzi sarete presto travolti dalla destra ( …e vuoi vedere che a Roma il PD arriverà ad appoggiare anche la Raggi ?? ) Pazienza quelli che muovono i fili del pupazzo Zingaretti, ma persone come Orfini, Marcucci, Gentiloni, Bonaccini, Delrio, …Vorrei sapere cosa ne pensano di questa decisione le varie Moretti, Morani, De Micheli… cui quelle offese erano rivolte! (non li nomino tutti ma sono centinaia) COME CA**O FANNO A RIMANERE ANCORA NEL PD???!!!???Il distacco dal PD diventa abissale ed incominciamo a darci una risposta, riusciremo ad essere alleati ed amici? Mi spiace per gli elettori del PD ma ormai la loro dirigenza è proprio allo sbando fanno pena per non dir peggio!!! era e sarà un partito di potere senza etica e dignità non ci si doveva fidare allora e a maggior ragione oggi…tra pd e ms5 gareggiano in slealtà e ipocrisia …quanta immondizia sotto quel tappeto che definite governo.

