Non ho nulla contro #Zingaretti il bradipo al quale auguro ogni bene e di fare il meglio possibile per il #PartitoDemocratico.

Però è doveroso fare alcune considerazioni, perché si cresce anche ascoltando le critiche. Il PD ormai è inchiodato ad un 20%,percentuale che non vi permette di sognare qualcosa di importante. Quella scossa da tanti auspicata, ancora non è arrivata. Siete deboli sul territorio, deboli in rete, e non state facendo nessun investimento in tal senso. La rete, i social sono un qualcosa di importante e solo vedendo le pagine dei politici PD, ci accorgiamo della pochezza di risultati. Non vi si sente più parlare di circoli, non vi si sente più parlare di piazze. Praticamente è scomparso ogni contatto con la gente.

Nessuno sembra osare, dimostrando un po’ di ambizione per invogliare la gente a votare il più grande partito di sinistra. Eppure sembrate tutti contenti. Io però no. Vengo criticato perché sostengo #StefanoBonaccini. A me non importa perché Stefano è l’unico politico che attualmente osa qualcosa di più, sta tra la gente ogni giorno e gode di uno staff di comunicazione giovane e competente. Se si candidasse ora a delle ipotetiche primarie, le stravincerebbe.

L’unico ad avere la ricetta per sconfiggere le destre.

L’unico ad avere messo insieme tutto il centrosinistra, durante elezioni regionali tutt’altro che scontate.

Tutto questo per dire cosa? Che bisogna darsi una mossa perché le elezioni sono vicine. Due anni fanno presto a passare. #avanti #insieme #ForzaPD ma senza SETTE MOVIMENTI. Ma con tanta volontà innovativa riformista per tirare fuori l’ITALIA da questo buco nero voluto DA VOI e dalla SETTA O MOVIMENTO che voi amate tanto,e state pure a darle il culo,visto la sottocommissione vostra verso questi incompetenti arroganti e pure fasci e solo per la poltrona e un po di potere,ma la gente si sta accorgendo e se non tirate fuori i coglioni e o idee e volontà di fare rinascere questa ITALIA,la gente vi volterà le spalle,e ci troveremo con destre fasci e sette al potere,e addio democrazia.E questo ciò che volete sono certo di no,e allora sveglia e non guardate ai IO persona ma al NOI popolo.Se e ciò che volete noi IV e tutti i RIFORMISTI ci siamo,ma ci saremo anche senza di voi. AUGURI CARO PD LA SCELTA E VOSTRA ED E DECISIVA PER LA RINASCITA DEL PARTITO,altrimenti verremo al vostro FUNERALE.

