PESI E MISURE

Saro’ antiquato, ma penso che un parlamentare, nazionale o regionale, non debba ricorrere a misure assistenziali di emergenza, togliendo spazio a chi ne ha veramente bisogno. Il fatto non costituisce reato, ma comporta un errore grave di inopportunità’ politica che, per chi fa quel mestiere, certifica l’assenza di intelligenza e qualità’.

Ma va detto, innanzitutto, che l’errore principale lo ha fatto il governo che ha decretato questo provvedimento, ed altri, senza mettere limiti, pretendendo che il Parlamento li approvasse di corsa e senza discutere. E il Parlamento, sull’onda dell’emergenza ha obbedito.

Sara’ anche utile lo stato di emergenza, ma bisogna saperlo gestire e per farlo serve un capo del governo capace, non uno con la frenesia del potere, che arrivato al massimo che la vita politica gli poteva regalare, senza averne alcun merito, ha come principale problema quello di fare carriera.

E dell’ennesima infamia di Tridico ne vogliamo parlare? Un uso a fini di partito dell’Inps cosi sfacciato non si era mai visto neanche ai tempi della prima Repubblica. Uno spicciafaccende, incapace.

