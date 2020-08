RENZI : IL TEMPO È GALANTUOMO…Non ci stancheremo mai di dire che la politica è una cosa bella. La politica è l’unico vaccino contro il virus del populismo. #MatteoRenzi

Andarono per suonare e tornarono suonati….

Cercavano la cugina di Renzi e si sono ritrovati con il cugino di Speranza….

Cercavano il cognato di Renzi, e si sono ritrovati il cognato di Fontana…

Cercavano lo scandalo nell’assunzione, in ruolo, della moglie di Renzi, e si sono ritrovati con la moglie di Palamara assunta in Regione da Zingaretti…..

Cercavano il “Giglio Magico”, e si sono ritrovati, amici e parenti del rais di Pomigliano, assunti al Ministero…

Cercavano Papà Renzi, e si sono ritrovati Papà Di Maio a reddito zero….

Cercavano le intercettazioni di Renzi, e si sono ritrovati intercettati……

Cercavano la Consip, e si sono ritrovati con il CSM e la sacra congregazione….

Cercavano di diffamare e si ritrovano ad essere condannati per diffamazione..

