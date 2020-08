Dopo Emma Marrone ecco la Bestia di Salvini contro Elodie. Aveva detto al Corriere “Non mi piace come la Lega accalappia voti. Quando hai un ruolo politico hai un megafono. E se offendi gratuitamente qualcuno scatenando odio ti assumi una grande responsabilità. Vorrei avere dei veri punti di riferimento a rappresentarci”. Poi ha aggiunto: “Il Paese è meglio di chi lo rappresenta. Certo, c’è tanta ignoranza e sarebbe bello che chi ci governa la diminuisse, anziché far leva su quello”.

Non avesse mai pronunciato queste parole. In meno di un nanosecondo la Lega e Salvini l’hanno data in pasto ai loro piranha. I commenti sono questi. Ne pubblico alcuni perché sono talmente schifosi che vi danno l’idea di cosa scatena Salvini e del rispetto che hanno per le donne i suoi sostenitori.

1) Si sta allenando con il microfono a rapporti orali continuativi e intensi

2) Ma fatti scopare da un branco di negri

3) Ma ste zoo…le con la pandemia non hanno più lavoro e in qualche modo se devono fa notare

4) Chi cazzo sei troia

5) Brava bella ma puttana

6) È un’extracomunitaria non merita di stare a casa nostra!!! Quindi fuori dall’Italia strano…

6) Metti il microfono più dentro la bocca che ti piacerà

7) Grazie al cazzo sta con un marocchino

8) Sei una baldracca bada a cantare schifosa di merda

9) Una zoccola urlante

10) Ma vai a cantare in Africa mezza scimmia

Elodie a questa schifezza ha risposto così: “E noi donne vi mettiamo pure al mondo ”

Applausi. Elodie risponde alla pioggia di offese scatenate dalla Lega: “E noi vi mettiamo pure al mondo””E noi vi mettiamo pure al mondo”, commenta Elodie nel post su Twitter in cui riprende i tweet offensivi che l’hanno raggiunta dopo le critiche che ha espresso nei confronti del segretario della Lega Matteo Salvini. Una serie di offese e ingiurie, di pesanti attacchi e di volgarità, oltre a insulti decisamente razzisti per le sue origini miste, che la cantante romana ha voluto presentare sul suo profilo anche come rappresentazione evidente dell’indice di inciviltà raggiunto sui social.

La raffica di tweet offensivi è stata scatenata dalla pubblicazione sul profilo twitter di Salvini di un commento della Lega alle dichiarazioni della cantante, che aveva detto: “Salvini piccolo uomo. Offende gratuitamente scatenando odio. Non mi piace come la Lega accalappia i voti. In Italia c’è troppa ignoranza”. Il commento nel post della Lega era: “Non la pensi come lei? Sei un ignorante”. Elodie, che ha ritwittato un post in cui sono state raccolte alcune delle pesanti offese che ha ricevuto, ha scritto nel suo post: “E noi vi mettiamo pure al mondo”, aggiungendo un emoticon con una figura che si copre il volto per la disperazione. Non è la prima cantante ad essere finita nel mirino della Lega. All’inizio dello scorso anno, nel suo tour Emma Marrone si schierò contro la politica dei porti chiusi, attaccando la Lega e il suo segretario. E sui social aveva ricevuto una valanga di accuse da parte degli haters leghisti, che arrivarono ad offenderla anche per i suoi gravi problemi di salute. In quel caso il segretario si era però dovuto schierare apertamente in sua difesa: “Mi piacciono le canzoni di Emma. Andrei a un suo concerto, a prescindere dalle idee. Un conto sono le idee, un altro il rispetto per la sofferenza di una persona”

Dopo Emma Marrone ecco la Bestia di Salvini contro Elodie. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo