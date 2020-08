“Il prezzo pagato dalla brava gente che non si interessa di politica è di essere governata da persone peggiori di loro.”Platone. Imparate qualcosa da platone!!! O siete dei professionisti dell’inciucio!!

“Il declino italiano non è un destino, ma è una scelta politica precisa di cui tutti noi in quanto elettori attivi e/o passivi siamo direttamente complici; nessuno ne è escluso. Non è possibile che il paese di Michelangelo e di Leonardo, di Cavour e di Mazzini, di Armani e di Marchionne, della Scala e degli Uffizi, della grande capacità manifatturiera e dell’ingegno meccanico, delle arti e della cultura, del talento e del genio, sia costretto ora a scegliere tra i mentecatti a Cinquestelle che ora si deve aggiungere nei mentecati anche il PD,o i trucidi della Lega e/o i nostalgici della Meloni, tra ludopatia e pirlopatia, tra fregnacce sul MES e negazionismi sul Covid, tra il reddito da divano e le pensioni baby, tra la spazza corrotti e i decreti sicurezza, tra i porti chiusi e i cervelli pure, tra il socialismo venezuelano e la ‘’democratura’’ russa, tra la decrescita felice e la svendita ai cinesi”.

• Ma risponde allora, I. M., che correttamente a mio parere corregge ed ampia l’analisi: Sbagli se, analizzando il declino dell’Italia, ti riferisci soltanto a questo “squallido” periodo. Esso ha avuto inizio già dalla fine degli anni ’80 e, credimi, di una cosa sono convinto, ne sono stati corresponsabili tutti “Nobbili e Snobbili”, come si dice dalle mie parti.

• G. C. allora risponde: Devi ammettere che alla fine degli anni 80, assumendolo come riferimento, si era ancora in grado di decidere tra partiti solidi, con dirigenti in maggior parte seri, e con un grado di cultura politica e statura umana incomparabili rispetto alla miseria degli attuali partiti ed agli ominicchi e quaquaraquà che li guidano e li rappresentano.

• Risponde ancora I.M.: Certo! È vero, ma la “degenerazione del Sistema”, ci portò Mani Pulite, e con essa il tracollo dei Partiti di massa, sui quali la nostra società comunque si reggeva, e sosteneva il nostro ruolo di 5° potenza economica nel mondo. Ne seguì una grande debolezza sistemica che alimentò gli appetiti interni ed esterni alla Nazione – e sono tutti coloro che sostenendo il NO a qualunque grande opera strutturale, il NO all’Europa ed il NO all’Euro, il NO a qualunque grande impegno industriale, sostenendo solo lo Stato Assistenziale e parassitario, ha preparato la futura vendita del sistema Italia, al maggior offerente estero di tutte le nostre ricchezze, per pochi centesimi di Euro- a cui si è aggiunta la nostra storica ed atavica debolezza democratica ed il poco o assente senso di appartenenza allo Stato, da parte di chi ci ha poi governato, da allora fino ad oggi.

Il declino italiano non è un destino, ma è una scelta politica precisa di cui tutti noi in quanto elettori attivi e/o passivi siamo direttamente complici; nessuno ne è escluso.

