La piattaforma grillina ha emesso l’oracolo. La bellezza di trentamila voti.

– Si puo’ andare oltre i due mandati. Quindi la Raggi sta serena. E i romani pure ? Dopo le zoccole e i cinghiali prevista una invasione di marsupiali di importazione.

– la piattaforma ha emesso anche l’oracolo delle alleanze fattibili. Zingaretti ringrazia ed e’ felice.

– un individuo con la tessera n.1 di deficiente italiano sembra abbia detto che oggi inizia una nuova era.

– In passato abbiamo sentito dell’abolizione della povertà. Siccome la questione non poteva passare inosservata e’ subentrato un oggetto misterioso, visibile solo a microscopi ultramoderni che ha detto: adesso ti faccio vedere io !

– E la povertà si e’ messa in cammino toccando città’e paesi del globo terrestre.

Speriamo adesso che non venga un cataclisma che dia l’esatta dimensione dell’inizio di una nuova era.

Per concludere: Bibitaro dovete andare a casa di corsa senza neanche voltarvi indietro.

Questo paese deve risorgere dalle ceneri nelle quali lo avete ridotto.

Incapaci, ignoranti e ladri !

Mi auguro che la gente comune rinsavisca e che i signori dal culo pesante, al momento delle elezioni, lo tirino su dalle poltrone e prendano in mano il lapis copiativo per segnare un simbolo di democrazia vera sulla scheda elettorale.

INFINGARDI !

