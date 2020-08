Mi pare che Orfini dica giusto.

Per tre volte in parlamento abbiamo votato no al taglio dei parlamentari.

Poi abbiano su richiesta di Zingaretti votato a favore. Era la condizione per far nascere il Conte bis. Ci fu garantito che il taglio sarebbe stato preceduto da una nuova legge elettorale proporzionale e accompagnato da modifiche costituzionali che garantissero che quel taglio non sfasciasse l’impianto costituzionale.

A poche settimane dal referendum è ovvio che non avremo né la nuova legge elettorale, né i correttivi costituzionali.

Leggo autorevoli dirigenti del Pd che in queste ore spiegano che non importa, che bisogna comunque votare sì.

Non capisco.

Abbiamo detto che questa riforma era sbagliata. L’abbiamo contrastata. Abbiamo accettato di votarla perché integrata da altri impegni. Quegli impegni non si sono realizzati.

E ora come se niente fosse votiamo lo stesso sì? E addirittura si annuncia che forse nemmeno ci sarà libertà di coscienza?

Praticamente ormai possiamo solo dire sì a ogni capriccio del M5s, anche se si tratta di distruggere la nostra democrazia?

Onestamente mi sembra troppo.

Il Pd ritrovi lucidità e orgoglio. Un partito che ha paura di combattere per ciò in cui crede perché teme sia poco conveniente e impopolare è un partito senza anima.

Il Pd non merita questa fine. Tanti nostri iscritti ed elettori ci stanno chiedendo un sussulto di dignità. Hanno ragione, torniamo a combattere per quello in cui crediamo, con coraggio e passione.

