“Sarà la sinistra a costituzionalizzare M5s o M5s a grillizzare la sinistra? Dal giorno dopo, la questione nel Pd sarà questa”. Era il 18 agosto 2019 quando Matteo Renzi pronunciò queste parole in un’intervista al Giornale: in piena crisi di governo, con la luce in fondo al tunnel di una nuova coalizione il cui obiettivo non era strutturare un’alleanza politica ma impedire a Matteo Salvini di extraparlanentarizzare la crisi e prendere i pieni poteri, che pure aveva chiesto, il tema che allora ponemmo è in queste ore, un anno dopo, più che mai attuale e cogente.

I quotidiani oggi parlano infatti di un’alleanza politica tra 5 Stelle e Partito Democratico sempre più marcata, poco fa sancita pure da una votazione su Rousseau. E le cronache di ieri ci raccontano dell’incredibile decisione dei vertici del PD di ritirare le cause civili che il segretario di allora, Matteo Renzi, aveva intentato nei confronti del leader dei 5 Stelle per le continue e pesantissime offese rivolte non solo e non tanto a lui ma soprattutto alle donne e agli uomini di una comunità politica: dirigenti, volontarie e volontari, militanti.

Deve esser chiaro a tutti: noi siamo geneticamente diversi dai 5 Stelle. Certo, siamo al governo insieme e con molti di loro io personalmente ho ottimi rapporti anche di proficua collaborazione. E non potrebbe essere diversamente. La cultura riformista, garantista ed antipopulista che ci anima e caratterizza potrà certamente farci collaborare con loro, ma mai ci porterà a stringere un’alleanza strategica e politica, mai ci porterà a fonderci.

Liberi altri di fare scelte diverse. Confermando la verità di quella profezia di un anno fa. Noi no: non moriremo populisti. Teresa Bellanova

Brava Teresa ! I vaffanculo del M5bufale se lo devono riprendere tutto e con gli interessi!!! Bravissima ministra! Bisogna ribadire i principi inderogabili di IV.

Anzi, molto bene.PD e M5S hanno finalmente gettato la maschera.Erano tesi, entrambi, a cannibalizzare il partner forte di governo.Renzi, con la costituzione di IV, ha sconvolto quei piani.È arrivato il momento di fare pesare i nostri voti, che sono determinanti.Siamo stufi di raccogliere solo briciole.Il nostro ruolo deve essere riconosciuto nei fatti.Ci snobbano.

Poi Conte cerca di ricucire, promettendo.Ma non tenendo fede ai patti.D’altra parte, quanto sta accadendo in alcune regioni (Puglia, Liguria e Veneto) dice chiaramente che non abbiamo proprio nulla da spartire.E non solo con il M5S.Questi ultimi valgono poco, e cercano di massimizzare la loro stagione politica.Ma il PD agisce scientemente.L’hanno giurata ad ITALIA VIVA.E cercano di sminuirne il ruolo.

Siamo diversi dai grillini e da questo nuovo PD.E Italia Viva non svende i propri valori e dignità Renzi lungimirante aveva visto giusto

Sarà la sinistra a costituzionalizzare M5s o M5s a grillizzare la sinistra?

