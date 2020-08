“Una nuova era per M5s” Di Maio interpreta il sì alle alleanze col Pd come un punto di svolta. E Zingaretti gli fa eco: “Fatto positivo”

In un discorso identitaria generale è semplicemente un segno della mutazione di quella identità. Nel caso specifico dei M5S è la dimostrazione del fatto che l’identità con cui si erano presentati all’inizio è puramente velleitaria. Adesso starà ai loro elettori farsi due conti e decidere se e quanto il partito di Casaleggio incarni ancora la “diversità” che gli era originariamente stata riconosciuta come valore o se siano diventati troppo simili alla “casta” che si proponevano di avversare.

Personalmente li ho sempre trovati dei populisti con metodi degni della miglior paraculaggine poltronaia da “prima repubblica” – cosa per altro già ampiamente confermata dall’alleanza con la Lega – quindi non è che per me cambi granché.

I grillini quelli dell’uno vale uno, dei due mandati, una volta entrati nel “mulino” si sono “infarinati” ed oggi ne abbiamo la conferma. Certo per gli italici è una “fortuna” poiché perdere comici, bibitari, novelli Cicerone che, da soli, si sono erti a statisti con i risultati che sono noti eletti con 25 mi piace, sarebbe stato una cosa gravissima.Ma quando mai !!!

Il 90% di loro proveniva dalle liste dei disoccupati . Senza un lavoro , senza un titolo di studio . Vivevano con la mancetta di papa’ e i sussidi sociali o vendendo bibite e panini .

Oggi vivono con stipendi mensili che via di li non vedranno mai più e fanno i ministri . Pensavate che una volta assaggiata la torta lasciassero il posto ad altri ? Grillo ha regalato all’Italia il più grande gruppo di dilettanti incapaci mai visto sulla scena politica.

E vabbè,il bradipo Zingaretti, ai piedi del patibolo, applaude pure. Ma si rende conto che costoro, i grillini, stanno affilando la lama per decapitare il PD, insieme con la testa, idee, storia, autonomia? Ma Zingaretti ha letto bene quello che dice Di Maio, quello che un anno fa escludeva qualsiasi alleanza con il PD, il partito di Bibbiano? Egli, se Zingaretti leggesse bene, infatti non parla di alleanze, ma di aggregazione, di inclusione. Che significa? Significa che chi ha scritto il post del Di Maio gaudente alla risoluzione della piattaforma Rousseau, intendeva etimologicamente quello che esattamente significano questi due termini: aggregazione, aggiungere al gregge, ad una qualsiasi unità già formata e caratterizzata; inclusione, ovvero chiudere dentro. Insomma, caro Zingaretti, il tuo partito sarà aggiunto al gregge dei grillini e in esso sarà chiuso confondendosi definitivamente con il partito/movimento di Grillo&Casaleggio.

Insomma il processo di grillizzazione del PD sta per essere concluso e tu che fai? Applaudi. I romani, in queste occasioni tragicamente terminali, dicevano : Acta est fabula, plaudite.

Venite avanti neo-politici di professione con le stelle, benvenuti nel circo della politica. Ora vi potete sedere al banchetto e dividere la torta di oltre 200 miliardi di euro. Le monetine del Raphael l’ho conservate, non si sa mai che finite in esilio pure voi ad Hammamet. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo