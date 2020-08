A Zingaretti gli ricordo di controllare bene i voti che prenderà il suo PD alle prossime regionali.

il PD ha deciso di abbracciare definitivamente il M5S per percorrere insieme la via del populismo.. dimenticando gli insulsi, le offese, le falsità,vomitate dai grillini.. ma siete proprio sicuri ..sicuri che gli iscritti ed elettori del PD sono d’accordo ??

Osservo cosa accade ai partiti che divengono ombre, sgabelli di populisti e sovranisti.

Nel contempo vedo amministratori, attivisti, forze civiche che convergono in tutto il Paese con il progetto di Italia Viva ,costruendo una imponente comunità politica.

Sono basito di come un partito e il suo segretario butta in discarica la sua dignità e tutti i principi che diedero vita ad un partito RIFORMATORE E PROGRESSISTA come il PD. Dove è finito quel PD (MAI CON I 5S) ci siamo dimenticati troppe cose di come ci hanno trattati.

LO DICO A VOCE ALTA “CHE SCHIFO “Sono stra felice di fare parte di (come ci dicono ) del partitino al 1% di Matteo Renzi W #ItaliaViva

