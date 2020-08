Il problema sembra banale ma è molto complesso.Oltre alla medicina, coinvolge l’ergonomia, la psicologia, la politica, l’economia…Ma mi ricorda un aneddoto della mia prima elementare.Siamo appena nel dopo guerra. Le aule erano composte da una quarantina di bambini.Ma la scuola era insufficiente quindi si facevano due turni, uno di mattina e uno di pomeriggio.

“La parola turnazione fino ad oggi non doveva essere pronunciata per alcun motivo. Guai a parlare di alunni che a turno stanno in classe. La ministra Azzolina andava su tutte le furie. Doveva vendere per ragioni propagandistiche la merce contraffatta del ‘si ritorna tutti a scuola e in presenza’. Tutto sarebbe pronto all’inizio del nuovo anno scolastico: edifici scolastici (nuovi), banchi (nuovi), aule (nuove), docenti (nuovi), collaboratori scolastici (nuovi). E la parola, innominata e innominabile, non l’ascoltavano neanche i saggi del comitato tecnico-scientifico o, come usa dire oggi, della task force che ne inventavano una al giorno: distanza buccale, metro statico e metro dinamico, modalità sincrona e asincrona”.

“Quando nell’assolato mese di luglio la palla è passata ai presidi e a qualche loro stretto collaboratore, gente concreta, abituata a risolvere ogni giorno e ogni ora problemi su problemi, la parola più declinata, in tutte le salse, è stata ‘turnazione’. ‘Ma come si fa a farli stare tutti dentro?’, andavano ripetendo i presidi di tutte le regioni. ‘Ma come si fa a distanziare 1400 /1500/1600 alunni? Ci vorrebbe il doppio delle aule; bisognerebbe eliminare tutti i laboratori; la tensostruttura richiesta al Comune o alla Provincia è solo un pannicello caldo; fare aule in palestra significa non far fare l’educazione fisica. E poi, con i banchi monoposto a rotelle, in caso di terremoti, dove faccio riparare i ragazzi abituati a sentire per anni e anni che devono immediatamente rifugiarsi sotto il banco?’”.

“La concretezza dei presidi avvezzi a misurarsi ogni giorno con problemi reali rendeva vano da subito il ricorso a distanze buccali, a metri dinamici, a modalità di sistemazione differenziate, lunghe, dispendiose, impraticabili. Non c’è altra scelta: bisogna fare i turni. Un gruppo di alunni sta in classe e un altro gruppo sta a casa ricevendo a distanza il lavoro didattico che si organizza nell’aula. I turni saranno settimanali o bisettimanali, questo si vedrà. Certo, diventa urgente comprare, sistemare e potenziare computer, microfoni, connessioni, perché a tutti gli alunni deve essere garantita la didattica a distanza”.

“Si ha meno di un mese di tempo per fare partire l’anno scolastico 2020/2021 e i presidi non ne possono più di parole e paroloni. Bisogna far ripartire la scuola se non si vuole aggravare lo stato di dispersione formativa, il disagio apprenditivo che, con la chiusura, per tanti e tanti alunni è diventato incolmabile”.

