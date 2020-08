A proposito dei messaggi sbagliati e deresponsabilizzanti che sono arrivati ai giovani sul Covid.Viene riportava questa frase di Cecchetto: alla fine, dico che vivere è meglio che sopravvivere

Ieri, in un editoriale, a proposito dei messaggi sbagliati e deresponsabilizzanti che sono arrivati ai giovani sul Covid, riportava questa frase di Cecchetto: “alla fine, dico che vivere è meglio che sopravvivere”. Non so se la citazione sia estrapolata dal contesto, ma credo che forse è proprio da qui che dovremmo partire, ossia interrogandoci su cosa significhi vivere. Se crediamo che vivere sia perdere coscienza, immergersi in un oblio di ciò che è stato, scatenarci in feste postbelliche immaginando di aver combattuto una guerra che non c’era e non di aver cercato di contenere una pandemia ancora in corso, dimentichi di cosa è accaduto e incuranti di ciò che i nostri comportamenti possono ancora provocare, beh allora ha ragione Cecchetto. Io, però, penso che vivere sia altro. Credo che sia anzitutto sentirsi parte di qualcosa di più grande di sè, sia desiderare di dare un senso al nostro passaggio su questo pianeta, partendo dall’appartenenza a una comunità umana verso cui sentirsi sempre un poco responsabili, che si tratti di Covid, di risparmio energetico o di difesa di chi è più debole. Io vorrei un mondo adulto capace di trattare i giovani come persone non più da educare, punire, premiare, “scusare”, come si fa con i bambini, ma da responsabilizzare. Ringrazio il cielo ogni giorno di avermi fatto crescere circondato da adulti che, da un certo momento in poi, hanno smesso di indicarmi cosa era giusto o sbagliato e hanno cominciato a dirmi che diventare grande significava anzitutto fare delle scelte e che quelle scelte avrebbero avuto conseguenze, buone o cattive, per me e per il prossimo. E che di quelle conseguenze avrei risposto io, non altri, anzitutto davanti a me stesso, senza scorciatoie. Adulti che non volevano piacere a me o ai giovani in generale, perché nostalgici della loro stessa giovinezza, ma che piuttosto si preoccupavano di essere degni di rispetto. Adulti capaci di dire: ragazzo mio, se rivendichi di essere ormai adulto, ti tratterò come tale. Sei libero, ma se fai una sciocchezza, non ti aspettare da me nè una punizione, nè un’assoluzione. Aspettati da me che ti tratti da persona che deve dare conto di quella sciocchezza e che ti dica, con amicizia ma anche con grande franchezza: ora ne rispondi e non te la prendere se qualcuno giudica i tuoi comportamenti sciocchi. La conquista della libertà per me è stato ed è rimasto quello: scegliere come vivere, assumendomene sempre la responsabilità. Il resto è, quello sì, vuota sopravvivenza.

