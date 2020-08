Da sfatare subito il fatto che l’Italia ha un numero di parlamentari più alto d’Europa, una cosa è certa con il “taglio” diventeremo gli ultimi per rappresentanza in Parlamento, e non abbiamo risolto nulla, magari intervenire sugli stipendi, i vari bonus, le pensioni, e i vitalizzi di questi sarebbe già una buona partenza, per arrivare anche ad un sistema dove chi viene condannato per concussione, frode, corruzione, ai danni delle istituzioni, venga radiato dalla politica parlamentare!

Poi, il taglio dei parlamentari riduce di oltre un terzo i rappresentanti in Parlamento, senza nessun contrappeso, questo aumenterà enormemente il potere delle segreterie di partito e riportando il numero di deputati al tempo del fascismo.

Io voto NO!

Io voto NO! ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo