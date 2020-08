La coerenza alla lunga paga. Il tempo e’ galantuomo. Avanti dunque a #TestaAlta. Sosteniamo liste e candidati di #ItaliaViva nelle Regioni in cui si vota. Raccoglieremo buoni frutti.

A me interessa che gli italiani, più che il governo, superino la crisi. Abbiamo a disposizione una massa di soldi mai vista, una montagna di risorse. Se ci fosse stato Salvini non avremmo mai preso i 209 miliardi di euro. Questo mi rende orgoglioso di aver fatto la mossa del cavallo esattamente un anno fa. Ma non basta più adesso perché Conte non può solo rivendicare di averli presi: adesso vanno spesi. Oggi la priorità è spendere bene. E per farlo il governo deve essere concreto: meno annunci, più provvedimenti puntuali per favore. Noi siamo pronti a dare una mano, ma la politica del rinvio non basta più: dalla politica industriale alle infrastrutture non possiamo più aspettare. Possiamo farcela, dobbiamo correre

Matteo Renzi.

Ma chi e prevenuto,blatera! Tu interessa più la poltrona! E di nuovo con questa pantomima di “Se Ci Fosse Stato Salvini “Ma cosa è questa OSSESSIONE per Salvini ?? Salvini di qui, Salvini di la… Nemmeno ci fosse lui al governo, giustificherebbe Codesta OSSESSIONE ‼️‼️ Solitamente si fa OPPOSIZIONE a chi governa, NON opposizione all’Opposizione‼️ vorresti, praticamente, partecipare a spendere i soldi che dovranno servire esclusivamente al popolo italiano …….. Lo chiedi “criticando” il governo in carica sostenendo che è stato ed è lento … Lo fai motivando la mossa del cavallo.. anche questi sono i motivi perché non meriti di partecipare la grande spesa pubblica che aiuterà l’Italia a recuperare quella dignità che anche Tu hai aiutato a compromettere.

Cari signori siamo in democrazia ed è giusto che anche lei abbia il diritto di parlare, ma la materia grigia che ci è stata donata alla nascita bisogna utilizzarla al meglio! Su le capacità e l’onesta di Renzi. Ci è bastato quello che ha saputo fare per il popolo quando era presidente del consiglio.

ORA! Credo sia il momento di stabilire le priorità , ma questo forse e’ già noto , individuare un preciso punto di partenza e sollecitate a oltranza le altre forze di governo e il premier Conte a concretizzare . Punto dopo punto andare avanti , non bastano più gli appelli generici.

SERVE Proporre PROGRAMMI STRUTTURALI E RIFORMISTI DA PROPOR-ERE AL UE,PER AVERE CIO PROMESSO 209 miliardi,? se tutto va bene dovrebbero arrivare fra qualche tempo.

Ma quanto tempo? Chissà 10 12 mesi per la prima tranche. E nel fra tempo cosa si fa senza lavoro? Poi una nazione come la nostra .Turismo ,artigianato ,produzioni alimentari tutto di livello alto, noi di ITALIA e da mesi che proponiamo il PIANO SCOK 120 miliardi per aprire cantieri e dare lavoro con capitali già stanziati e li fermi a fare un cazzo ,ma siamo succubi di un sistema burocratico che ci sta divorando.Se le risorse a cui abbiamo accesso saranno utilizzate bene, il nostro paese potrebbe rivivere un altro rinascimento! E potremmo rimetterci in linea con i livelli europei in termini di qualità ambientale, edilizia, di vita,.

Ecco sostengo che #Matteo come sempre dice cose giuste e sensate, giudiziose, ragionevoli. Credo che nessun italiano pensi cose diverse da quel che afferma il nostro leader. Ovviamente significa poco visto che abbiamo a che fare con esaltati leghisti e… non solo. Ma la coerenza alla lunga paga. Il tempo e’ galantuomo. Avanti dunque a #TestaAlta. Sosteniamo liste e candidati di #ItaliaViva nelle Regioni in cui si vota. Raccoglieremo buoni frutti.

