LA CONCESSIONE DELLE INDULGENZE E LA SVENDITA DEL PD

Ormai mancava solo questa nel pontificato di Nicola primo.

La linea politica, infatti, passa ormai per encicliche sciorinate preferibilmente a La 7.

Per via orale mai per iscritto cosicchè non restino tracce ed è possibile smentirle.

Ma quella della concessione della indulgenza plenaria ai peccatori grillini, giuro che mi ha stupito.

E fatta proprio nel giorno in cui veniva individuato il parlamentare pentastellato Rizzone come uno dei furbetti del bonus Covid.

Occorre dire che dal punto di vista comunicativo non ne indovina una neanche a farlo apposta.

Come quando promise salute eterna ai milanesi in piena pandemia contro quel menagramo di Matteo Renzi che qualche cautela, allora, la consigliava.

Comunque dicevamo della concessione del perdono ai cinque stelle che peraltro non l’hanno mai chiesto.

La generosità di Nicola è stata immensa, soppiantando quella dei pontefici passati che almeno le indulgenze le vendevano a Re e nobili per fare cassa.

E tutto questo per pietire qualche voto (elettorale naturly) alle prossime regionali per salvarlo dal disastro.

Non sa più cosa offrire ai cinque stelle per realizzare l’alleanza strategica. Togliendo di mezzo il candidato di centro sinistra in Liguria a favore di quello pentastellato. E determinando la fuga di mezzo partito democratico.

Dopo aver sacrificato il garantismo e la prescrizione, il Mes di cui non parla più,l’opposizione al taglio dei parlamentari, osteggiato per lunghi anni.

Ma tutto questo é stato inutile quei taccagni del movimento cinque stelle incassano senza dare nulla in cambio, permettendo loro un recupero di consensi che Salvini aveva dimezzato.

Perchè l’unica ossessione del personaggio è quella di colpire Matteo l’apostata, il riformatore che non rientra nella casa della dottrina leniniana.

Ci hanno provato, ancora, con la vicenda del parlamentare di Italia Viva fruitore del bonus, ma sono dovuti rientrare nei ranghi quando la notizia si è rivelata falsa. Con grande delusione della Morani cui l’idea di inchiodare Italia viva era piaciuta molto.

E si sono invece ritrovati con un consigliere regionale piemontese tra i reprobi.

Insomma Zingaretti sta distruggendo il Pd in maniera scientifica.

Dubito che se ne sia accorto. Ma la delusione dei militanti democratici è immensa dopo aver abbandonato le azioni legali a loro favore contro le turpitudini diffuse dai cinque stelle.

P.S. Vedo che dai social gli zingarettiani sono scomparsi, ad eccezione di qualcuno che brancola nel delirio.

Al contrario osservo dai numeri che è ripresa alla grande l’attività delle pagine e dei gruppi renziani.

