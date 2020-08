Scuola, poche idee ma confuse. Il rischio caos fa scattare lo “scaricabarile” Ma con queste teste di C.

Sulla scuola si rischia “una rivolta di massa” I timori di Zingaretti sulla Stampa, mentre Speranza su Repubblica si rivolge ai più giovani perché aiutino a contenere il contagio del Covid 19: “Non possiamo sbagliare”. Per il Cts le scuole vanno riaperte a tutti i costi, “meglio saremo messi il 14 settembre, meno rischi ci saranno”

Sulla scuola si rischia “una rivolta di massa”. A paventare questo scenario è il segretario del Pd Nicola Zingaretti in un intervento su La Stampa. “Non lo dico per mettere una bandierina polemica”, scrive il leader dem, “piuttosto per continuare a svolgere come Pd un ruolo di allerta e anche di proposta in un settore che coinvolge milioni di persone. Tra operatori, insegnati e soprattutto famiglie. Sarebbe intollerabile dopo mesi di lockdown far perdere anche solo un’ulteriore ora di lezione, nell’incertezza o con una apertura a singhiozzo interrotta quasi subito da una nuova pausa del lavoro scolastico dovuta alle elezioni regionali e referendarie del 20 settembre”, ha osservato Zingaretti. ”È stato un errore non ascoltare il Pd quando ha proposto di collocare i seggi elettorali in luoghi specifici per non pesare ulteriormente sul ciclo delle elezioni”.

Dobbiamo riaprire scuole e università punto. Senza alcun se e ma. Siamo stati il primo paese dell’Occidente a chiuderle ( 20 febbraio almeno in Lombardia e altre regioni) e saremo l’ultimo a riaprirle. Hanno avuto sei mesi di tempo per pensarci e se non sono riusciti a venirne a capo si devono dimettere per incapacità. Poi il fatto che le elezioni siano il 20/21, lasciamo perdere.

ORA:Il rischio è che si trasformi in uno stillicidio di false partenze dagli esiti imprevedibili.

In sostanza, in presenza di numeri al contorno elevati (e peggio ancora se in aumento) è pressoché inevitabile che qua e là inizino a saltare fuori casi di ragazzi risultati positivi… Al che sarà inevitabile quarantena re la classe di ciascuno di loro, presumibilmente inclusi docenti, che ovviamente insegnano anche in altri classi… ovvero, per farla breve, ciò avrà plausibilmente ricadute su tutto l’istituto a cui appartengono.

Il tutto a ripetizione, e con l’inevitabile potenziale di trasmissione al contesto circostante che ne deriva (famiglie dei ragazzi, scuole di loro fratelli/sorelle, luoghi di lavoro dei genitori, etc.).

Insomma, affinché la cosa abbia chance di reggere bisogna tenere i numeri molto ma molto bassi (stile Corea del Sud per capirci).

Un mese fa, grosso modo, c’eravamo… oggi è certamente già peggio, ma soprattutto il timore è che da qui a un mese possa diventare molto peggio, come Spagna e Francia insegnano.

Infatti stanno facendo il possibile, a nessuno sfugge l importanza della riapertura delle scuole, non sono dei fulmini di guerra ma il virus non é governabile con leggi e decreti, tutti piangono miseria e non vogliono rinunciare a nulla, pure i gestori di locali notturni hanno annunciato ricorso al TAR contro la chiusura, ci sono regole che vietano assembramenti e abbiamo visto migliaia di persone ammassate una sul altra senza mascherina. Il governo ha commesso errori ma il problema principale sono gli italiani, volponi quando si tratta di soldi, curare i propri interessi, fare impresa, quando si chiede senso civico ed educazione staccano il cervello e si muovono come galline. Gli italiani,non hanno ancora capito che non si può avere la moglie ubriaca e la botte piena..E lo Stato deve informare e non fustigare……..con l’infezione che aumenta..continuare a vivere una vita irreale …….senza rispettare nè se stessi nè il prossimo..siamo all’autodistruzione

Ruolo di allerta e di proposta? Come se foste un piccolo partito di opposizione? Ma per favore, un po più di grinta e di voglia di lavorare. Il paese,e anche i 5s che via hanno appena proposto una alleanza strutturale, si aspettano qualcosa di più di un ditino alzato dei un’allerta. E soprattutto basta dire ‘noi l’avevano detto’, ‘se si fosse fatto come dicevano noi di IV’. Ormai ci direte (da più di 7 MESI). Se non siete in grado di incidere, la colpa è solo vostra. ultima modifica: da

